Bitcoind' Arcille toinen startti Matias Salon tallista, Kentucky Roses suursuosikki debyytissään Hanna Lepistöltä

Torstaina Suomen kaviourilla kilpaillaan Kouvolassa ja Seinäjoella. Päivän pääpelin Toto5:n kohdelähdöt ajetaan Kouvolassa, jossa ykköslähtönä toimii päätöskohteena ajettava lämminveristen 2100 metrin tasoitusajo. Siinä enintään 50 000 euroa ansainneet pääsevät starttaamaan 20 metriä edeltä takamatkan isorahaisia vastaan.Lähdön niukka kakkossuosikki (23 %) on nyt toisen starttinsa Matias Salon tallista tekevä Bitcoind’ Arc. Kesällä Salon talliin muuttanut ruuna debytoi uusista käsistä viimeksi Lahdessa sijoittuen kolmanneksi.”Se startti oli vähän hassu, kun ensimmäinen kierros ajettiin kahtakymmentä ja toinen kymppiä. Hevonen oli silti ihan positiivinen ja tuli hyvällä tyylillä maaliin”, Salo summaa.Bitcoind’ Arc lähtee Tommi Kylliäisen ohjastamana matkaan takamatkan nelosradalta. Tarkoitus on ajaa ilman kenkiä kuten viimeksi.”Toivottavasti juoksu onnistuu. Silloin sen kuvittelisi pystyvän ihan kärkiporukoihin. Olen ollut ihan tyytyväinen hevosen otteisiin kotona”, Salo kertoo.Lepistöllä kaksi menestyssaumaaToto5-kierroksen avauskohteessa suurena ennakkosuosikkina Hanna Lepistön tallista debytoi kesäkuussa Tapio Perttuselta hänelle siirtynyt Kentucky Roses (58 %). Enintään 10 000 euroa ansainneiden tammojen 2100 metrin ryhmäajoon kolmosradalta starttaavan Kentucky Rosesin kohdalla Lepistö kuitenkin on ennakkokommenteissaan hieman varovainen.”Hyvä suoritus olisi nyt tärkeämpi kuin voitto. On hevosta kotona treenattu kovaa, mutta katsotaan nyt miten se menee. Startti antaa varusteiden osaltakin infoa meille jatkoon. Tänään mennään ihan perusvermeillä”, Lepistö ilmoittaa.Tallin toinen Kouvolassa kilpaileva hevonen on neljännessä kohteessa ykkösradalta matkaan kovaa avaava Barabbas. Sen kohdalla Lepistö on etukäteen huomattavasti positiivisempi odotuksissaan voitosta puhuttaessa.”Se menee kengät jalassa, mutta asetelmat ovat tosi hyvät. Olettaisin hevosen juoksevan keulassa”, Lepistö miettii.Toissa kerralla Barrabbas kilpaili Derby-karsinnoissa sijoittuen seitsemänneksi, mutta viimeksi Derby Consolationissa se hylättiin pitkästä laukasta.”Laukka tuli pienen haitariliikkeen seurauksena. Hevosessa ei ollut vikaa”, Lepistö kertoo.