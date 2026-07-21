Antti Ojanperä ja Björn Goop
Antti Ojanperän ja Björn Goopin yhteistyö saa jatkoa Teivon Kuninkuusraveissa.Kuva: Roosa Lindholm
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Antti Ojanperä paljastaa: Björn Goop ohjastaa kuninkuuskisassa Vänrikkiä

Evarttia lukuun ottamatta Ojanperän kuninkuuskisaosallistujien kuskipaletti alkaa olla selvillä.
Julkaistu
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Björn Goop
Antti Ojanperä
Vänrikki
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