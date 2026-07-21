Antti Ojanperä paljastaa: Björn Goop ohjastaa kuninkuuskisassa Vänrikkiä

Vuosi sitten Björn Goopin piti ohjastaa Oulun Kuninkuusraveissa Prota, mutta ajotehtävä peruuntui Goopin lähdettyä ohjastamaan Yhdysvaltoihin The Hambletonianiin. Tänä vuonna ruotsalaisohjastajasta kuitenkin tulee ensimmäinen ulkomaalainen kuninkuusraviohjastaja, kun hän saapuu Teivoon ajamaan Vänrikkiä.”Jo aiemmin sovimme, että Björn saapuu Teivoon. Vielä tuolloin ei ollut tietoa, mitä hevosta hän ajaa, mutta nyt sekin on varmistunut”, valmentaja Antti Ojanperä kertoo.Viikonloppuna Goop mahdollisesti nähdään myös muutaman muun Ojanperän tallista kilpailevan hevosen ohjissa.Viisi oria kuninkuuskisaan ilmoittaneen Ojanperän kuskipaletti alkaa muutenkin olla selvillä. Prota ohjastaa Hannu Torvinen, Alarik Huikeaa Santtu Raitala, Herra Heinämiestä Jukka Torvinen.”Evartin kuskia vielä pohdimme”, Ojanperä sanoo..16 tammaa, 12 oria – Kuninkuusravien pääsarjoihin ilmoitettujen joukossa myös yllätysnimiä