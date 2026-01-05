Bodenin tiistairavit perutaan kovan pakkasen vuoksi
Bodenin ravit tiistaina 6. tammikuuta perutaan pakkasen vuoksi, kun ennusteet lupaavat Pohjois-Ruotsiin jopa 25:n pakkasasteen lukemia. Perumispäätös tehtiin maanantaina.
Ruotsin keskusjärjestön julkaisemassa tiedotteessa kerrotaan, ettei ravien siirtämistä naapuriradoille Uumajaan tai Skellefteåhon koettu järkeväksi, sillä hevosten pitkiä maantiekuljetuksia kovassa pakkasessa halutaan välttää.
"Sekä ihmisten että eläinten turvallisuus on aina tärkeintä. Olisimme ehkä voineet siirtää lopullista päätöstä tiistaiaamuun, mutta koska kyseessä ovat iltapäiväkilpailut, tuntuu parhaalta antaa tieto ajoissa. Ennusteiden mukaan kireä pakkanen jatkuu vielä useita päiviä. Harmillista, että joudumme perumaan, mutta näin käy joskus", Bodenin raviradan johtaja David Zimmer kertoo tiedotteessa.
Suomalaishevosia Bodeniin oli ilmoitettu tiistaiksi peräti 24.