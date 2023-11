Bodenin Toto-pelin väärä voitonmaksu jää voimaan - tässä on syy

Double Trouble E P oli pitkään kiinni illan ykkössarjan kolmossijassa, mutta kalkkiviivoilla suosikeihin lukeutunut Swagger runttasi siitä ohi.

Toto-tuloksiin Double Trouble E P merkittiin kuitenkin kolmanneksi. Se oli lähdön vähiten pelattuja hevosia: maksoi sijassa kertoimen 8,25 ja nosti Troikan kertoimen Selmer I.H:n ja No Limit Royaltyn kanssa 265,35:een.

Lähdön tulokset korjattiin jälkikäteen oikeiksi, ja näin on tapahtunut usein Toto-peleissäkin. Nyt väärä tulojärjestys jäi kuitenkin Totossa voimaan, ja Double Trouble E P:llä lunastaneet saavat pitää voittonsa.

"Virhe on tapahtunut ATG:lla. He ovat maksaneet voitot väärällä tulojärjestyksellä. Heidän säännöissään sanotaan, että tulojärjestystä ei muuteta, jos voitonmaksun käynnistämisestä on kulunut 15 minuuttia. Tässä tapauksessa oli mennyt 24 minuuttia, ennen kuin siellä oli virhe huomattu, joten muutoksia ei ollut mahdollista tehdä", Veikkauksesta kerrotaan.

Pelaaminen Ruotsin pooliin tapahtuu Ruotsin säännöillä.

"ATG vastaa Ruotsin ravien pelien laskennasta, tulojärjestyksistä ja voitonmaksun käynnistyksestä. Sääntöpoikkeus on ilmoitettu pelaajille Veikkauksen nettisivuilla tietoa ja säännöt osiossa."

"Ymmärrämme pettymyksen oikeaa tulojärjestystä pelanneiden osalta, mutta asia menee ATG:n sääntöjen mukaan", Veikkauksesta pahoitellaan.

Pieni lohtu suomalaisille on, että suomalaisena hevosena Double Trouble E P:tä pelattiin todennäköisesti Suomesta suhteellisesti enemmän kuin muista maista.