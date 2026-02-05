Bolt Kronos jatkaa Team Vermon nimissä, rinnalle uusi varsakimppa
Team Vermolle neljä vuotta sitten kilpahevoseksi hankittu Bolt Kronos jatkaa suurkimpan nimissä kauteen 2026. Kimpassa jatkaa 72 osakasta.
”Ori on nyt valmennustauolla ja tulossa lähiaikoina ensimmäiseen rataharjoitukseen Vermoon. Siuntion metsissä hevosta on päästy valmentamaan hyvillä hangilla. Kauden aloitus on aikanaan pidempien hokkikelien väistyttyä Suomessa tai sitten länsinaapurissa jo ennen sitä”, kimpanvetäjä Jarkko Korhonen päivittää kuulumiset.
Varsana hankitusta No Limit Giantista Team Vermo sen sijaan luopui tamman tultua kuuden vuoden ikään.
”Sen kilpailuhuumori ei ollut enää parhaimmillaan, joten hevonen päädyttiin myymään kasvattajalleen siitoskäyttöön”, Korhonen perustelee. ”Varteenotettavia tarjouksia kilpailukäyttöön ei tullut.”
Samalla kasvattajalla oli myynnissä mielenkiintoinen kaksivuotias Hail Maryn jälkeläinen No Limit Madelein.
”Kokoamme erillisen kimpan sen ympärille. Suvultaan mielenkiintoinen ja hyvärakenteinen tamma menee Pekka Korven valmennukseen. Moni Team Vermossa jatkava on ilmoittanut lähtevänsä myös tähän hevoskimppaan, mutta mukaan otetaan myös uusia osakkaita.”