Bolt Kronos jatkaa Team Vermon nimissä, rinnalle uusi varsakimppa

”Ori on nyt valmennustauolla ja tulossa lähiaikoina ensimmäiseen rataharjoitukseen Vermoon. Siuntion metsissä hevosta on päästy valmentamaan hyvillä hangilla. Kauden aloitus on aikanaan pidempien hokkikelien väistyttyä Suomessa tai sitten länsinaapurissa jo ennen sitä”, kimpanvetäjä Jarkko Korhonen päivittää kuulumiset.