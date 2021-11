Bond Eagle tulossa starttiin uusista käsistä – ”Onhan se juoksija ja luokkahevonen”

5-vuotias ori on kilpaillut viimeksi viime vuoden marraskuussa. Silloin Bond Eagle ravasi toisen peräkkäisen voiton Seinäjoella. Kymmenestä startistaan kuusi voittanut The Bosses Lindyn poika on palaamassa vuoden tauon jälkeen tositoimiin.

”Se on ollut muutaman kuukauden meillä. Se tulee varmaan kahden tai kolmen viikon sisällä koelähtöön”, Lehtonen suunnittelee.

”Onhan se juoksija ja luokkahevonen. Meillä on pehmoinen suora, missä sillä on ajettu. Bond Eagle on treenannut hyvin. Se on terve jaloistaan ja muutenkin hyvässä kunnossa.”

Bond Eaglen ohella talliin on tullut muitakin uusia nimiä. Tuoreet vahvistukset löytyvät varsapuolelta, mutta vanhempia hevosia on matkannut myös pois.

”Olemme ostaneet varsoja ja tehnyt porukoita. Sillä tavalla olemme saaneet ihan hyviä hevosia”, Lehtonen sanoo.

”Siinan Tähti meni ratsuksi, kun sillä ei oikein kilpaileminen onnistunut enää. Hallan Ruusu lähti kotiin, ja otimme tilalle Hallan Rinsessan. Baron Box laitettiin myös kotiin, kun se ei enää pelittänyt.”

Lehtonen on tyytyväinen tämänhetkiseen tilanteeseen. Nuoria hevosia on mukava määrä, ja lisää hevosia on tarjottu runsaasti.

”Hevosista ei ole pulaa. Meillä on opetettavia varsoja, jotka lähtevät kotiin, joten periaatteessa tallissa on vielä jokunen paikka lisääkin.”