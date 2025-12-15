Brad Orden siirtyi Okko Mikkoselle – "Katsoin sen uran jokaisen startin"

Vuodesta 2024 alkaen Ville Mäkelällä valmentautunut Brad Orden kilpaili edelliskerran kesäkuun lopulla, kun ruuna starttasi Suur-Hollola-ajon karsinnassa ja samana päivänä ajetussa B-finaalissa. Sittemmin nyt 6-vuotias Brad Orden on viettänyt kilpailemisen osalta hiljaiseloa. Sunnuntaina hevonen muutti Kouvolaan Okko Mikkosen talliin.”Sillä tuli Suur-Hollola-ajon aikoihin jalkaan hankosidevamma, joka oli hiljattain reagoinut vielä pikkuisen uudestaan. Omistaja otti sitten minuun yhteyttä ja tarjosi hevosta minulle. Olen lisäksi nyt Brad Ordenin osaomistaja”, Mikkonen taustoittaa.Kuluneen kauden aikana Brad Orden kisasi 13 kertaa saavuttaen yhdeksän kakkos- ja kolmossijaa, mutta voitot kiersivät hevosta. Palkintorahoja koko urallaan 55 kertaa kilpailleella Brad Ordenilla on lähes 40 000 euroa.”Katsoin sen uran jokaisen startin. Se on tehnyt monesti tosi hyviä juoksuja. Hevonen oli Villeltä minulle tullessa erittäin hienossa kunnossa. Hyvinvoiva hevonen, eikä se jalkavammakaan mielestäni pahalta vaikuta”, Mikkonen kertoo.Starttaamista tallin uuden tulokkaan kohdalla katsotaan seuraavan kerran ensi keväänä.”Sen olen oppinut hankosidevammojen kohdalla, että kun antaa toipumisessa pari ylimääräistä kuukautta aikaa, niin se palkitaan”, Mikkonen vakuuttaa..Harrastaja, keksijä, kokeilija ja tsemppari - Okko Mikkonen on monipuolinen raviharrastaja