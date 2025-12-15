Santtu Raitala ajoi valtaosan Brad Ordenin starteista tämän vielä valmentautuessa Ville Mäkelällä.
Santtu Raitala ajoi valtaosan Brad Ordenin starteista tämän vielä valmentautuessa Ville Mäkelällä.Kuva: Pekka Salonen
Brad Orden siirtyi Okko Mikkoselle – "Katsoin sen uran jokaisen startin"

Starttaamista 7-vuotiaaksi kääntyvän ruunan kohdalla suunnitellaan seuraavan kerran ensi kesänä.
Okko Mikkonen
Brad Orden

