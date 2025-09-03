Budjettiriihi ei tuonut uusia lisäleikkauksia hevosalan rahoitukseen

Valtioneuvosto tiedotti tiistai-iltana Suomen ensi vuoden budjetista.Tulot ovat 81,6 miljardia euroa ja menot 90,3 miljardia, mikä tarkoittaa valtiontalouden olevan 8,7 miljardia euroa pakkasella. Tilanne on 1,7 miljardia heikompi kevään kehykseen nähden.Venäjän aggressio Ukrainaa kohtaan on pakottanut Suomen valtion panostamaan maanpuolustukseen, mikä näkyy mittavina turvallisuuskuluina. Ensi vuoden talousarvioesitys sisältää 6 miljardin euron uudet tilausvaltuudet maanpuolustusmenoihin.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaa koskien valtioneuvosto tiedotti valtionavustuksia alennettavan 6,5 miljoonalla eurolla. Se oli päätetty jo aiemmin, ja hevosalalla tämä oli tiedossa. Pohjaluku hevosalan ensi vuoden kirstussa pysyy 8.8. julkaistun budjettiesityksen perusteella noin 27 miljoonassa eurossa.Tämän vuoden budjetissa vastaava summa hevostalouden edistämiseen oli 31,092 miljoonaa euroa. Maa- ja metsätalousministeriön toimenpiteiden ja suomenhevosen ns. joululahjarahan tuella loppusumma nousi kuitenkin 34,092 miljoonaan.”Keskustelu ministeriön kanssa jatkuu siitä, mikä lopullinen alan rahoitus tulee olemaan”, Suomen Hippoksen toimitusjohtaja Minna Mäenpää kertoo.”Eilinen ei tuonut mitään uutta. Se oli sinänsä helpotus tähän hetkeen, että lisää leikkauksia ei tullut. Tilanne on toimialalle riittävän haastava.”.Antti Lehtisalo budjettiesityksestä: ”Sen suuntainen kuin meille keväällä viestittiin”