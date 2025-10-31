Bushmills jää pois Kasvattajakruunun välierästä – tässä on syy

Juhani Tapanin valmentama Bushmills voitti elokuussa Derby-karsintansa ja sijoittui finaalissa keulasta neljänneksi. Lauantaina Turussa ajettavaan 4-vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunun välierään hevonen arvottiin radalle kahdeksan, mutta Tapani päätyi jättämään hevosen pois.”Se vain ei ole enää tarpeeksi hyväntuntuinen”, Tapani ilmoittaa.Samalla Tapani sanoo Bushmillsin 4-vuotiskauden tulleen päätökseensä. Starttaamista katsotaan seuraavan kerran ensi keväänä. Tulevan treenitalven osalta on toiveissa terveyttä.”Se oli viime talvena 2,5 kuukautta kipeänä. Huippukunnon mentyä ohi kunto tipahti nyt normaalia jyrkemmin, kun kunnollista talvitreeniä oli huomattavasti vähemmän takana”, Tapani kokee.