Kohti Derbyä: Bushmills karsintaillan nopein

Derby-karsintojen nopein voittaja oli Juhani Tapanin treenaama tamma Bushmills, jonka Ville Tonttila ajoi keulasta ykköseksi ajalla 13,8a/2620 metriä. Voitto irtosi hallittuun tyyliin ennen toiseksi noussutta Neymar Webiä. Finaalissa Bushmills pääsee kiihdyttämään matkaan ykkösradalta. Lähtöpaikan taustavoimat saivat valita ensimmäisenä.”Meillä on tosi hyvä lähtöpaikka. Lähtö tuntuu etukäteen aika tasaiselta, kun kisan etukäteissuosikit jäivät karsinnoissaan kakkoseksi ja saivat finaaliinkin huonomman paikan. Finaalissa hevonen voi olla huippupäivänään yllättävänkin korkealla”, Tapani uskoo..Bushmillsin lähtönopeus on hyvä, mutta kiihdytyksessä tullaan kovaa myös ulkoa erityisesti nelosradalta starttaavan BWT Jackpotin toimesta. Tapani uskoo kauden myötä myös oman hevosensa lähtönopeuden kehittyneen. Nelivuotiskaudella Bushmills on kisannut ennen Derby-finaalia viidesti.”Se meni jo 3-vuotiaana Kymenlaakso-ajon karsinnassa täyden voltin 15,6-kyytiä läpi. Kausi alkoi vasta kesäkuussa, kun hyvän talvitreenikauden jälkeen hevonen sairastui helmikuussa saatuaan rakkuloita kurkkuunsa”, Tapani taustoittaa.Tapanilla on kokemusta Derbystä ennestään vuodelta 2006, kun hänen valmentamansa Kustaasin sijoittui finaalissa yhdeksänneksi. Ohjastaja Ville Tonttilalle finaali on ensimmäinen.