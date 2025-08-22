Finaalissa Bushmills pääsee kiihdyttämään matkaan ykkösradalta.
Finaalissa Bushmills pääsee kiihdyttämään matkaan ykkösradalta.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Kohti Derbyä: Bushmills karsintaillan nopein

Bushmillsin ohjastajalle Ville Tonttilalle Derby-finaali on uran ensimmäinen.
Bushmills
Juhani Tapani
Ville Tonttila

