BWT Jackpot, Charma ja Drogon Tammavaltikan viimeiset kutsutut

Pilvenmäen ravirata julkaisi tiistaiaamuna Tammavaltikan kolme viimeistä kutsua. Kilpailuun mukaan nousevat Drogon, BWT Jackpot ja Charma.

Drogon on jo kolmas Hanna Lepistön tallista Tammavaltikkaan kutsun saanut hevonen, mutta jokaisella hevosista on eri omistajat. Sherwood Stablen omistama ja kasvattama Drogon voitti kesällä Suur-Hollola-ajon B-finaalin ja on muutenkin esittänyt läpi kauden vahvaa kuntoa. Lepistöltä Tammavaltikkaan osallistuvat myös Ete Jet ja Ginza.

Hannu-Pekka Korven valmentama BWT Jackpot voitti viime lauantaina Killerillä ajetun 5-vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunun finaalin tuloksella 12,3a/2140 metriä. BWT Jackpot on viime vuoden Derbyn kakkonen.

Charma lunasti paikkansa Tammavaltikkaan viimeisellä hetkellä, kun hevonen antoi tarvittavan kuntonäytön voittaessaan maanantaina Mikkelissä ajalla 11,1a/1609 metriä. Hevosta valmentaa Juho Ihamuotila.

”Charma hyppäsi jokerikorttina viime hetkillä mukaan kutsurulettiin. Mikkelin esitys oli mainio, vaikka vauhdinjako suosikin. Charma on vielä täysin kääntämätön kortti, jonka kohdalla on mielenkiintoista, miten se menee keskipitkän matkan, jota ei ole koskaan juossut. Täydellä matkalla se meni jo kolmivuotiaana 12,8-tuloksen”, Lännen ratojen kilpailupäällikkö Iivari Ingves kertoo.

Kaksipäiväisen Tammavaltikan lähtöratojen valintajärjestys 1640 metrin matkalla juostavalle avausmatkalle arvotaan lauantaina 5.9. Teivon aamupäiväravien yhteydessä. 2640 metrin osamatkalle valintajärjestys on käänteinen.

Lähde: Pilvenmäen ravirata