Cajsa Rok murskasi 50 vuotta vanhan SE:n – "Tosi juoksijahevonen"

Peräti kuusi Villinmiehen Tammakilvan finalistia ilmoitettiin mukaan, kun Seinäjoella käytiin torstaina Suomen vanhimman SE:n – Viluman 28.8.1974 Lahden vanhalla radalla juokseman 5-vuotiaiden tammojen pitkän ryhmän ennätyksen 36,4 – kimppuun.

Juoksuasetelmista tuli samat kuin Lappeenrannassa: Cajsa Rok keulassa, Ceisariina sen takana ja Akvarelli kuolemanpaikalla – Akvarelli tosin nyt alkulaukan rasittamana. Sen askel alkoi painaa loppukurvissa, ja Ceisariina sai mahdollisuuden. Cajsa Rokista ei ollut kuitenkaan 33,5-lopetuksessa mitään asiaa ohi.

Viluman Suomen ennätys 3100 metrin matkalla parani vauhdinjaon 32,0–34,4–34,7–31,0–33,5 jälkeen lopulta 3,1 sekunnilla lukemiin 33,5.

"Cajsa Rok on tosi juoksijahevonen, kaikki tulokset mitä se on tehnyt kertoo sen. Se on syntynyt juoksijaksi", Teemu Okkolin hehkutti radan voittajahaastattelussa.

Hän tervehti 5-vuotiaiden tammojen omaa pitkää ryhmää mielihyvällä.

"5-vuotiaille tammoille ei ole liikaa omia lähtöjä, kuten ei 6-vuotiaillekaan. Haluaisin ajaa myös näitä pidempiä matkoja", Okkolin vinkkasi.

Talveksi Cajsa Rok palaa kasvattaja-omistajalleen Pertti Rantalalle Kaustiselle talvitreeniin.

"Sellainen on sotasuunnitelma", Teemu Okkolin vahvisti.