Callela Capitano voitti neljästi Jukka Hakkaraisen valmennuksesta. Arkistokuva.
Callela Capitano voitti neljästi Jukka Hakkaraisen valmennuksesta. Arkistokuva.Kuva: Nelly Frilander
Uutiset

Callela Capitano vaihtoi omistajaa – "Odotuksia hevosesta jatkoon on"

Alku-uransa Jukka Hakkaraisen treenistä juossut Callela Capitano vaihtoi Kuopio Stakes -karsintojen jälkeen omistajaa.
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Timo Korvenheimo
Kauko Sokkanen
Callela Capitano
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