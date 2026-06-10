Callela Capitano vaihtoi omistajaa – "Odotuksia hevosesta jatkoon on"

Heikki Korhonen myi 4-vuotiaan Ravitalli Korvenheimo Oy:lle. Callela Capitanon uusiksi omistajaksi lähtivät myös Protiimi Oy ja Kauko Sokkanen.”Näin hyvää hevosta kun tarjottiin, piti tilaisuuteen tarttua. Liikaa minullakin on jo hevosia, mutta ei näistä osaa kieltäytyäkään”, Sokkanen hymähtää.Callela Capitanon ura käsittää 15 starttia statistiikalla 4–1–3. Palkintorahoja 12,7-aikainen ruuna on ansainnut 21 550 euroa.”Nuori ja hyväsukuinen hevonen. Maharajahlaisista meillä on vielä ennestään hyviä kokemuksia. Odotuksia hevosesta jatkoon on ja kai sillä jo tässä lähiaikoina kilpaileminen aloitetaan kaiken ollessa kunnossa”, Sokkanen arvioi.