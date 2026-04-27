Callela Nelson takarivistä Number Oneen – lauantain lähtölistat julki

Lauantaina Oulun ravien päälähtö on perinteikäs Number One. 1620 metrin matkalla kilpailtavan kisan voittaja kuittaa kymppitonnin ensipalkinnon. Lähtö on rajattu Suomessa syntyneille lämminverisille.Kautensa voitolla avannut mutta viimeksi laukalle sortunut Callela Nelson lähtee Number Oneen takarivistä, mikä hankaloittaa nopean avaajan tehtävää. Avoimella tasolla debytoiva Vincent Vici arvottiin nelosradalle. Heti sen ulkopuolelta kiihdyttää viimeksi Lahdessa vakuuttanut Corazon Combo. Uusista käsistä radoille palaava Imperator starttaa radalta seitsemän.Toto75-peli käynnistyy lauantain viidentenä lähtönä ajettavasta suomenhevosten pronssi vs. hopeadivisioonakarsinnasta. Paalun kolmikko Cooleri, Villihumu ja kolmen voiton putkessa liitelevä Meno-Antti pyrkivät karkuun takamatkalaisilta. 20 metrin pakilta kuitenkin kiritään kovaa. Siitä pitävät huolen muun muassa vakuuttavasti esiintynyt Vänrikki ja viime lauantaina Seinäjoella onnistunut Siirin Veeti.Suomenhevostammojen KK26-lähdössä nähdään muun muassa Seppo Suurosen valmentamat Villilotta ja Ypäjä Päivi. Viime vuonna kuningatarkilvassa debytoinut Varjosi starttaa toisen kerran tällä kaudella. Viime vuonna kuningatarkilpaan osallistuneista mukana on myös Varjohehku. Perusmatkalta starttaavat muun muassa Virran Välke ja Prisit Pardoo.Pääset tarkastelemaan lauantain lähtölistoja kokonaisuudessaan tästä linkistä.