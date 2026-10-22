Callela Xplosion jätettiin aikaisin pois Porista – tämä on syy

Callela Xplosion olisi lukeutunut lauantaina Porin haastajadivisioonakarsinnan suosikkeihin, mutta jo torstaina valmentaja Tommi Ala-Nikkola jätti tamman startista pois.”Eilen ajetulla lenkillä hevonen oli hyvä, mutta tänään aamulla hevosessa ilmeni selkeitä syysflunssan oireita. Jalat olivat turvoksissa. Jo pelkkä epäilys, ettei terveystilanne ole sataprosenttinen aiheuttaa meillä päätöksen poisjäännistä”, Ala-Nikkola taustoittaa.6-vuotiaan tamman kauden jatkoa suunnitellaan sen tervehtymisen mukaan. Kulunut kausi on rahassa mitattuna ollut jo tässä kohtaa hevosen uran paras.”Olen ollut aivan järkyttävän tyytyväinen sen menoon. Viime vuonna se palasi 10. marraskuuta kesän tauolta, jonka jälkeen on juossut koko ajan kilpaa. Yksi poisjäänti tuli maaliskuussa Teivosta kaviopaiseen vuoksi. Kovissa lähdöissä hevonen on vakiinnuttanut tasonsa tehden jatkuvasti 12–13-alkuisia tuloksia täydellä matkalla”, Ala-Nikkola kehuu.Ala-Nikkolalle tunnetasolla Callela Xplosionin kauden merkittävin onnistuminen nähtiin Teivon kuninkuusravilauantaina, kun hevonen voitti haastajadivisioonakarsinnan.”Sitä hienommassa paikassa ei voi raviurheilussa onnistua. Voi kun Callela Xplosionin kaltaisia hevosia löytäisi enemmän. Hevosen kausi on ollut hieno onnistuminen koko meidän joukkueelta omistajat mukaan lukien”, Ala-Nikkola kiittää.