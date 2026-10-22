Callela Xplosion on menestynyt urallaan myös Toto75-tasolla.
Callela Xplosion on menestynyt urallaan myös Toto75-tasolla.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Callela Xplosion jätettiin aikaisin pois Porista – tämä on syy

Tommi Ala-Nikkola kertoo olevansa supertyytyväinen Callela Xplosionin kilpailukauteen jo tässä vaiheessa.
Julkaistu
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Tommi Ala-Nikkola
Callela Xplosion
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