Callex palaa pitkältä tauolta - "Lupa heti odottaa jotakin"

Callex palaa pitkältä tauolta ensi viikon maanantaina Joensuussa. Ori on ollut omistajillaan tovin ja palasi valmentajansa Terho Rautiaisen talliin maanantaina.

”Omistajat ovat ajelleet sille pohjakuntoa, ja talvi on mennyt hyvin. Callex on ihan peruskunnossa, siitä ei jää menestys kiinni. Jo Joensuusta on lupa heti odottaa jotakin.”

10-vuotiaan oriin ura alkoi menestyksekkäästi. Se muun muassa voitti derbykarsinnan ja oli finaalissa neljäs, sekä juoksi Mikkelissä 5-vuotiaiden Suomen ennätyksen 27,6/3100 metriä.

Sittemmin oriilla on ollut vastoinkäymisiä, ja koko ura oli katkolla.

”Sillä oli kotona tullut lihasrevähdyksiä, ja siksi se oli jo varjojen mailla”, Rautiainen sanoo.

Ori oli poissa radoilta kaksi vuotta ja aloitti uudestaan syksyllä 2020. Koelähdössä se meni voltista heti 25,3/2180 metriä. Valmentaja kertoo, että talven jälkeen kaikki näytti jo hyvältä, mutta sitten iski uusi terveyshuoli.

”Juuri kun Callex rupesi tuntumaan hyvältä, sille tuli virus ja koko kesä meni pilalle. Se ei yhtään pystynyt esittämään itseään. Kun se on terve, on sillä luokkaa tosi paljon. Esimerkiksi Lahdessa se lopetti viimeisen puolikkaan 20:ta viime vuonna.”

Ori ehti juosta myös uuden ennätyksen 22,8aly Mikkelissä. Rautiainen uskoo, että sillä on vielä sanansa sanottavana, mikäli se pysyy terveenä. Nyt tarkoitus on sekä kilpailla että käyttää oritta siitokseen.

”Callexilla on astutussuunnitelmia ja kyselyjä on jonkin verran tullut. Tarkoitus on myös kilpailla siellä, missä vaan on sille käypiä lähtöjä. Se on nyt hyväntuntuinen.”