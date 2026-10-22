Capriccio d'Amore ja Riku Lehtonen
Riku Lehtonen ajoi itse useamman kerran kilpaa Capriccio d'Amorella. Kuva: Anu Leppanen
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Raviratojen työmyyrä Capriccio d’Amore muuttaa Hingunniemeen opetushevoseksi

Kurikassa pitkään vaikuttanut 8-vuotias ruuna siirtyy uuteen kotiinsa tulevana viikonloppuna.
Julkaistu
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Riku Lehtonen
Capriccio d'Amore
Jenna Hartojoki
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