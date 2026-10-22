Raviratojen työmyyrä Capriccio d’Amore muuttaa Hingunniemeen opetushevoseksi

Loppuvuodesta 2023 alkaen Suomessa Kari Lehtosen valmennuksesta kilpailleen Capriccio d’Amoren kilpaura on tullut päätökseen. Loppuviikon aikana 8-vuotias ruuna muuttaa Kiuruvedelle Hingunniemeen. Siellä se toimii eläkepäivinään Ylä-Savon ammattiopistossa hevosalan opiskelijoiden opetusmestarina.”Ruvettiin pohtimaan, että näin mukavasta ja kiltistä hevosesta voisi aidosti olla tulevaisuudessa iloa esimerkiksi jollekin opistolle. Isän (Kari) kanssa yhdessä muodostamme omistajatalli Team Capriccion ja lahjoituksena sen Hingunniemeen luovutamme”, Riku Lehtonen alustaa.Kilpauransa aikana Capriccio d’Amore juoksi 102 starttia saavuttaen statistiikan 15–14–14. Palkintorahoja 12,3-aikainen menijä ansaitsi reilut 89 000 euroa.”Tosi hyvä kilpahevonen. Rehti työmies, joka oli kotona ja raveissa aina hyvällä mielellä. Se juoksi paljon kilpaa ja itsekin pääsin harjoittelemaan sen kanssa vähän kilvanajoa. Se soveltuu kaikkien ajettavaksi”, Lehtonen kertoo.Hingunniemessä hevostalouden opettajana toimiva Jenna Hartojoki kertoo Capriccio d’Amoren olevan uudella urallaan mukana erityisesti opiskelijoiden ajotunneilla.”Hyvät opetushevoset ovat oppilaitokselle oikeasti todella tärkeitä. Meillä on lisäksi muitakin töitä opetushevosille. Hingunniemessä voi esimerkiksi opiskella kengittäjäksi tai hierojaksi, niin hevoset pääsevät olemaan näissä mukana. Pääpaino on toki ajopuolella”, Hartojoki avaa.