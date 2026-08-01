Caru jää pois Mauri Tuurnan ajosta – ”Pelataan varman päälle”

Tänään lauantaina Teivon Kuninkuusraveissa kilpaillaan 6-vuotiaille suomenhevosille rajattu Mauri Tuurnan ajo. Kisan kuumin nimi Caru jättää kuitenkin kisan väliin. Kasvattaja, omistaja ja valmentaja Harri Sulku kuvailee poisjäännin olevan enemmänkin varotoimenpide.”Sillä olisi voinut varmaankin ajaa tuon startin ja se olisi pystynyt menemään 21-tuloksen, koska sen se meni kurakelissäkin (Suur-Hollola-ajo). Hieroja kuitenkin kävi tiistaina ja sanoi, että lapa on hänen mielestään hieman jumissa. Samoin jumia tuntui olevan selässä. Mistään loukkaantumisesta ei siis ole kyse”, Sulku selvittää.Lihasvaivat juontavat juurensa keväiseen kaatumiseen.”Jos kilpailusuoritus olisi lyönyt hevosta lisää jumiin, olisimme joutuneet sen jälkeen pitämään taukoa. Varmuuden vuoksi tehtiin näin, vaikka todennäköisesti Caru olisi pystynyt kamppailemaan voitosta. Pelataan varman päälle. Uskon, että hyviä vuosia on vielä jäljellä, joten en halunnut ottaa riskiä.”Carun poisjäännin myötä Mauri Tuurnan ajon 8000 euron ensipalkintoa tavoittelee kuusi hevosta.Sulku suunnittelee, että Carun kohdalla elokuu otetaan rauhassa. Syksyn kilpailuohjelmaa hän ei ole vielä suunnitellut lainkaan.”Oli pitkä talvitauko, ja nyt kesän Caru on ollut niin kevyellä kuin voi olla. Se on ollut vain muutaman kerran valjaissa. Ajetaanko sitten ollenkaan, vai tullaanko takaisin radoille vasta ensi vuonna, siitä en ota paineita”, Sulku päättää.