Caru ei kilpailekaan Teivon Kuninkuusraveissa.
Caru ei kilpailekaan Teivon Kuninkuusraveissa.Kuva: Roosa Lindholm
Uutiset

Caru jää pois Mauri Tuurnan ajosta – ”Pelataan varman päälle”

Harri Sulku ei halua ottaa riskiä lihasjäykkyyksistä kärsineen hevosen kanssa.
Julkaistu
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Harri Sulku
Mauri Tuurnan ajo
Caru
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