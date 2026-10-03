Caru jäi pois Pelimanni-ajosta – "Ei ollut letkeimmillään"

Carun piti haastaa Antti Ojanperän kivenkova kaksikko Alarik Huikea – Vänrikki Kaustisen Pelimanni-ajossa, mutta perjantai-iltana Harri Sulku jätti Carun lähdöstä pois."Eläinlääkäriltä saatiin maanantaina starttilupa, ja keskiviikkona hevonen hierottiin, mutta kun kävin perjantaina illansuussa varmuuden vuoksi ratalla, Caru ei ollut letkeimmillään", Sulku perustelee."Joku olisi varmaan ajanutkin, mutta kun on näin hyvä hevonen ja raskas kausi takana, en lähde riskeeraamaan mitään. Rovaniemellä Caru laukkasi voittonsa, ja Lahdessa se jäi tyhjällä renkaalla kuolemanpaikalta kolmanneksi. Kolmatta epäonnistumista en halunnut."Kausi on käsittänyt vain viisi starttia. Syy on, että Caru loukkasi itseään pikku haaverissa juuri astutuskauden alla."Oikea kylki vaivaa: kaula, oikea etulapa ja -kainalo ja oikean takajalan lonkka. Kavioissa ei onneksi ollut mitään, kun ne juuri lämpökameralla kuvattiin. Hieromalla hevonen on saatu vetristymään startteihin", Harri Sulku selvittää.Siitospuolella varauskirja oli täynnä, mutta muutamien viime hetken peruutusten jälkeen tammamääräksi tuli 91. Harri Sulku on siihen tosi tyytyväinen."Annetaan ammattitallien hoitaa kilpailuhommaa ja hoidetaan me tätä jalostuspuolta."Kaustisen poisjäännin myötä Caru ei juokse myöskään Turun PM:ssä, mutta sen kausi se ole silti välttämättä paketissa."Annetaan viikko olla helpommalla ja ruuvataan sitten treenikärryjen penkki paikalleen ja katsotaan, miltä hevonen alkaa tuntua. Ihmeen hyvin se on kuntonsa säilyttänyt, vaikkei ole kuuteen viikkoon tosissaan treenattu eikä hiittiä ajettu." .Kaustisen finaalikierroksen lähtölistat julki – Caru ja Alarik Huikea kohtaavat Pelimanni-ajossa