Caru, Ilona Sulku ja Harri Sulku
Caru, Ilona Sulku ja Harri Sulku jättivät Kaustisen reissun väliin.Arkistokuva: Elina Paavola
Uutiset

Caru jäi pois Pelimanni-ajosta – "Ei ollut letkeimmillään"

Poisjäännin myötä Caru ei myöskään edusta Suomea Pohjoismaiden mestaruudessa.
Julkaistu
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Harri Sulku
Caru
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