Caru kohtaa Alarik Huikean ja Vänrikin ensi keskiviikkona Rovaniemen Kirppu-ajossa – ”Olen itsekin odottavaisin miettein"

Ensi keskiviikkona 19. elokuuta Toto75-ravit ajetaan Rovaniemen Mäntyvaarassa. Päivän päälähtönä toimii 10 000 euron ensipalkinnolla ajettava Kirppu-ajo, joka keräsi lähtöviivalle huipputason suomenhevosia. Viime vuosista poiketen aikatasoituksena juostavassa 2600 metrin tasoitusajossa katseet keräävät 80 metrin takamatkalta starttaavat Vänrikki, Alarik Huikea sekä Caru.Vänrikki ja Alarik Huikea kilpailivat Teivon kuninkuuskilvassa elokuun alussa, mutta Carulle startti on ensimmäinen sitten heinäkuun alussa ajetun Suur-Hollola-ajon. Kuninkuusraviviikonloppuna ajettuun Mauri Tuurnan ajoon se ei osallistunut lihasjäykkyyksien vuoksi.”Carua on läpi kesän hiukan vaivannut astutuskauden alussa sattunut kaatuminen, eikä Suur-Hollola-ajossa sateessa liukastelu ainakaan parantanut asiaa. Astutukset pitivät myös hevosta kiireisenä, kun se sai täydet 100 tammaa”, Carun valmentaja Harri Sulku aloittaa.Totutusti Henri Bollströmin kyytiinsä saava kuusivuotias starttaa Rovaniemellä liikkeelle pisimmän takamatkan viitosradalta. Viime vuonna Caru voitti Kirppu-ajon 5-vuotiaiden SE-tuloksella 25,3/2660 metriä.”Tullaan Rovaniemelle vajavaisin valmisteluin, mutta hevosen peruskapasiteetti on tietysti hyvä. Kirppu-ajo näyttää meille suuntaviivoja jatkoon, että jatkuuko kausi vielä vai ei. Hevosta on viime aikoina muutaman kerran uitettu, joka on sille uutta. Olen itsekin odottavaisin miettein, mutta kilpailurytmissä olevien Alarik Huikean ja Vänrikin kukistaminen tuntuu vaikealta. Toivottavasti Rovaniemellä on kuivat olosuhteet”, Sulku sanoo.Rovaniemen 19.8. ravien lähtölistoja pääset tarkastelemaan täältä.Kirppu-ajo1 Virkun Hohto / Jenna Jylkkä2 Riutan Myräkkä / Kari Palojärvi__________________________________3 Vilahus / Santeri Oikarainen4 Pihlajan Iita / Niko Jokela5 Kuuraparta / Markku Kuusela6 Sisunautti / Aarne Ranta__________________________________7 Leijan Liito / Ari Keränen8 Suvelan Roihu / Petteri Joki9 Hittavainen / Ville Koivisto10 Landen Vinkka / Niko Riekkinen__________________________________11 Uhmapeli__________________________________12 Vänrikki / Tuukka Varis13 Tinderi / Heikki Mikkonen14 Hissun Feeniks / Tuomas Pakkanen15 Alarik Huikea / Antti Ojanperä16 Caru / Henri Bollström.Caru jää pois Mauri Tuurnan ajosta – ”Pelataan varman päälle”