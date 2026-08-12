Oulussa juostaan toinen sh-karsinta.
Henri Bollström jatkaa Rovaniemellä totutusti Carun rattailla.Kuva: Anu Leppänen
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Caru kohtaa Alarik Huikean ja Vänrikin ensi keskiviikkona Rovaniemen Kirppu-ajossa – ”Olen itsekin odottavaisin miettein"

Kirppu-ajo juostaan aikaisemmista vuosista poiketen aikatasoituksena.
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Harri Sulku
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Caru
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