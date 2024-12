Caru Kuopion kautta talvitauolle – ”Uskon sen suorittavan edelleen hyvällä tasolla”

4-vuotias ikäluokkatähti Caru starttaa viimeisen kerran ennen talvitaukoa itsenäisyyspäivänä Kuopiossa. Se lähtee 40 metrin takamatkalta jahtaamaan selvästi vähemmän tienanneita Pohjois-Savon Hevosjalostusliiton Kasvattaja-ajossa. Ensipalkinto on 5 000 euroa.

Carun kasvattaja, omistaja ja valmentaja Harri Sulku kertoo, että oriin kuntoa on tarkoituksella ajettu pikkuhiljaa alas jo useamman viikon ajan. Siksi se tuskin on parhaimmillaan perjantain kisassa. Vastus on kovia ikäluokkalähtöjä selvästi vaatimattomampi, joten tuskin sen tarvitseekaan olla noustakseen kärkikahinoihin.

”Nyt se on ollut vielä kevyemmällä kuin ennen Seinäjokea. Hevosen lähtötaso on kuitenkin niin kova, että luottoni siihen on hyvä. Toivottavasti se jaksaisi vielä pinnistää. Uskon sen suorittavan edelleen hyvällä tasolla”, Sulku sanoo.

Caru on tänä vuonna voittanut jo Pikkupelimannin, Oulu Expressin ja viimeisimpänä Varsakunkun. Kauden tienestit ovat kohonneet jo yli 100 000 euroon. Kuopion kisan jälkeen ori vetäytyy talvitauolle.

Ensi vuosi on mielenkiintoinen, sillä ikäluokkaa voidaan syystä pitää poikkeuksellisen kovana. Carun lisäksi 4-vuotiaiden kärkinimiin kuuluvat SE-ori Weikko, niin ikään SE:n juossut Kriterium-voittaja Alarik Huikea ja monta muuta lahjakkuutta.

Sulku ennustaa kuitenkin ensi vuodesta tulevan Carun kohdalla ”ainakin jollain tasolla” välivuosi. Hän tarkoittaa sillä sitä, että tavoitteena on ajaa ikäluokkakisoja, mutta niihinkään ei yritetä väkisin.

”Monet treenaavat jo täyttä häkää ikäluokkakisoja kohti. Me emme toimi niin. Haluamme välttää riskejä, koska tavoite on kuitenkin päästä avoimelle tasolle. Se edellyttää, että hevonen pysyy terveenä. Hevonen on myös ruvennut kasvamaan viime aikoina, siksikin liikuttelemme hyvin kevyesti tämän talven.”

Caru kilpailee perjantaina 6.12. Kuopion ravien kolmannessa lähdössä.