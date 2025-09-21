Caru teki Suomen ennätyksen Kirppu-ajossa – "Ei voi kuin ihmetellä"

Henri Bollströmin ohjastama Caru aloitti kirinsä 6. ulkoa 1600 metriä ennen maalia. Hissun Feeniks antoi aluksi sille vetoapua, mutta Tuomas Pakkasen päästyä kärkipaikalle joutui Caru tekemään kirilenkillä töitä keulahevosen rinnalla. Maalisuoralla viisivuotias tähti lipui vastustamattomasti ykköseksi.Caru kellotti Mäntyvaarassa viimeiset 1600 metriä 23,6-kyytiä, ja kellotti 2600 metrin voltin SE-tuloksen 25,3. Tallialueella valmentaja Harri Sulku sai myhäillä tyytyväisyyttään.“Hyvät fiilikset, ei voi kuin ihmetellä”, Sulku makusteli. “Kuskin mielestä Caru meni todella helposti, ja hän ajoi vain voitosta. Ori suoritti pitkän kesän jälkeen häkellyttävällä tasolla. Se vielä paransi keskiviikon Vermon startista. Toivotaan, että Caru vielä kehittyy ja varmistuu. Ja erityisesti sitä, että hevosella olisi paljon vuosia jäljellä.”Sulku epäili, ettei PM-kisa ole Carun ohjelmassa.“Katsotaan, tuliko kahdesta startista vielä lisää virtaa. Nautitaan tästä, ja Kirppu-ajon voitto omalla kasvatilla maistuu todella hyvälle. Pitkään on tehty töitä siitä hetkestä, kun emätamma astutettiin. Paljon on varjeltu ja treenattu. Se, joka säästää treenissä, voittaa kyyneleissä”, Sulku päätti.Hissun Feeniks oli kunniakas kakkonen kaikkien vastoinkäymisten jälkeen. Hoitaja Tiina Väisänen puki sanoiksi fiilikset tallialueella.“Puikkoluun operoinnin jälkeen oli kuukausi karsinalepoa. Pitää olla todella tyytyväinen hevoseen. Se ravasi hyvin, ja tuli vahvasti maaliin saakka. Nyt on vain harmillinen tilanne, kun lokakuussa kaikki lähdöt on kaukana samalla suunnalla”, Tiina Väisänen kommentoi.Rovaniemen Toto5-avauksessa jättikimpan hevonen Lykke Li Hoss ilostutti omistajiaan ja tietysti valmentaja Eija Sorvistoa.“Tamma oli mahtava, ja olen erityisen iloinen kimpan puolesta, että ura on alkanut näin hienosti. Porukkaomistamisen kautta voimme saa uusia ihmisiä lajin pariin, ja näen sen mahdollisuutena. Lykke Li Hoss kehittyy kaiken aikaa. Osuuksia on vielä jäljellä, joten kannattaa lähteä mukaan jännittämään”, Sorvisto vinkkasi.