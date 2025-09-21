Harri Sulku tuuletti Carun kahden voiton viikkoa Mäntyvaaran tallialueella.
Uutiset

Caru teki Suomen ennätyksen Kirppu-ajossa – "Ei voi kuin ihmetellä"

Kirppu-ajon sankari Caru täräytti pöytään 5-vuotiaiden oriiden ja ruunien SE-tuloksen 2660 metrin voltista. Se kirjataan lukemin 25,3.
