Carua ei ilmoitettu Joensuun Kuusivuotiskunkkuun – Harri Sulku kertoo syyn

Lauantaina Toto75-ravit ajetaan Joensuun Linnunlahdella, jossa yhtenä päivän päälähdöistä toimii 6-vuotiaille kylmäverisille rajattu Aarne Rauman muistoajon nimeä kantava Kuusivuotiskunkku. 10 000 euron ensipalkinnolla ajettavaan koitokseen ilmoitettiin lopulta kuusi osallistujaa, joista etukäteen esiin nousevat Alarik Huikea, Häijymies ja Landen Toivo.Harri Sulku on puhunut keväällä useampaan otteeseen lähdön kuuluvan valmentamansa Carun kilpailuohjelmaan, mutta lopulta oria ei ilmoitettu lähtöön lainkaan mukaan.”Säästetään hevosta, kun astutusrintamalla on nyt ihan mahdottoman vilkasta. Toivotaan, että ratkaisu palkitsee meitä sitten joskus tulevaisuudessa. Viimeisen kahden viikon aikana ori on hypännyt toistakymmentä kertaa”, Sulku kertoo.Carun kilpailukauden jatkon osalta Sulku ei ole tehnyt päätöksiä.”Katsotaan kuinka astutuspuoli etenee seuraavan parin viikon aikana. Mietitään vasta sitten, että kilpaillaanko vielä kesällä vai vasta syksyllä. Pitäisi hevosta tietysti päästä edes muutaman kerran ajamaan juosten, ennen kuin starttiviivalle tullaan”, Sulku sanoo.