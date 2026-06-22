Caru on hurmannut kilpailuotteilaan tänäkin vuonna.
Caru on hurmannut kilpailuotteilaan tänäkin vuonna.Kuva: Nelli Saari
Uutiset

Carua ei ilmoitettu Joensuun Kuusivuotiskunkkuun – Harri Sulku kertoo syyn

Carun kilpailukauden jatkosta ei ole tehty päätöksiä.
Julkaistu
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Harri Sulku
Caru
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