Carulta jää Derby väliin yllättävästä syystä – ”Harmitus on ihan tolkuton”

5-vuotiaiden suomenhevosten ykkösnimi Caru ei starttaa torstaina Jyväskylässä ravattavissa suomenhevosten Derby-karsinnoissa. Oriin omistaja, kasvattaja ja valmentaja Harri Sulku kertoo taustalla olevan hänen oma mokansa: Carulta on jäänyt yksi maksuerä maksamatta.”Perjantaina ilmoittautumisen yhteydessä tehdyssä tarkistuksessa kävi ilmi, että joskus aikaisempana vuotena on jäänyt maksu maksamatta. Se olisi pitänyt maksaa seuraavana vuonna kaksinkertaisena. Viimeiset maksut näkyvät, ja hevonen on kevään ajan ollut listoilla. Tarkistin vielä viikonloppuna, olisinko maksanut maksun omalla nimelläni, mutta en löytänyt tällaista maksusuoritusta”, Harri Sulku taustoittaa.Kilpailun säännöt ovat tässä kohtaa yksiselitteiset. Niissä sanotaan, että ”mikäli joku maksuerä jää suorittamatta Derbyyn ilmoitetun hevosen osallistumisoikeus säilyy, jos kyseinen maksuerä suoritetaan kaksinkertaisena viimeistään seuraavan erän yhteydessä. Ainoastaan yhden erääntyneen maksamatta jääneen erän voi maksaa kaksinkertaisena.”Näin ollen Carua ei pystynyt mitenkään ilmoittamaan karsintoihin, sillä kyseessä ei ollut viime vuoden erä, joten sitä ei voinut enää maksaa tuplana ja näin säilyttää osallistumisoikeus.”Harmitus on ihan tolkuton. Olen yrittänyt lohdutella itseäni sillä, että jos hevonen joutuu jäämään jostain kilpailusta pois, mieluiten se tapahtuu hevosesta riippumattomasta syystä. Ketään muuta ei voi syyttää kuin itseään.”Sulku painottaa, että sääntöjen mukaan on mentävä ja virhe on yksin hänen, mutta ehdottaa tuleville vuosille sääntömuutoksia ainakin Derbyyn ja Suur-Hollola-ajoon.”Suomenhevoset kehittyvät myöhemmin ja niihin saattaa olosuhteet ja valmentajanvaihdokset vaikuttaa paljon, niin olisi kilpailujen arvon, yleisön sekä lajin näkökulmasta toivottavaa, että niihin saataisiin amerikkalainen systeemi. Tämä tarkoittaa, että maksamalla kaikki ilmoittautumismaksut tuplana tai triplana, voisi hevosen saada vielä myöhässäkin mukaan. Silloin mukana olisi kaikki parhaat hevoset.”Lisäksi Sulku toivoo, että Heppa-järjestelmän Oma talliin saataisiin jonkinlainen maksumuistutus, jos jonkin ennakkomaksullisen kilpailun jokin maksuerä puuttuu.Sulku kertoo, että Carulla on kaikki hyvin. Oriilla on kuitenkin riittänyt kysyntää siitoksessa, minkä vuoksi sitä ei ole kesän aikana treenattu normaalirytmin mukaan.”Caru palaa ensi viikon perjantaina kotiin. Kun ollaan seuraavalla viikolla saatu muutama treeni ajettua ja tiedän miltä hevonen tuntuu käteen, katsotaan sitten, onko intoa jatkaa kautta.”Carun poisjäännistä Derby-karsintoihin ilmoitettujen hevosten listalta uutisoi ensimmäisenä MT Hevoset.