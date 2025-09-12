Tommi Ala-Nikkola on ohjastanut yhtä lukuun ottamatta kaikki Cassandra Ordenin startit itse. Niin hän tekee myös perjantaina.
Tommi Ala-Nikkola on ohjastanut yhtä lukuun ottamatta kaikki Cassandra Ordenin startit itse. Niin hän tekee myös perjantaina.Kuva: Kirsi Kantokoski
Uutiset

Cassandra Orden palaa perjantai-iltana paussilta – ”Palaamme entistä ehompana”

Tommi Ala-Nikkolan valmentama Cassandra Orden kuuluu lähtönsä suosikkeihin tauosta ja haastavasta paikasta huolimatta.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Tommi Ala-Nikkola
Cassandra Orden

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi