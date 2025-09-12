Cassandra Orden palaa perjantai-iltana paussilta – ”Palaamme entistä ehompana”

Perjantai-iltana ravataan Seinäjoella. Yksi T5-pelin kiinnostavimmista hevosista on reilun parin kuukauden paussilta palaava Cassandra Orden.Tommi Ala-Nikkolan valmennettava on kilpaillut viimeksi heinäkuun alkupuolella. Tuon startin jälkeen tamma joutui vetäytymään sairauslomalle.”Sillä nousi lihasarvot pian edellisen startin jälkeen. Silloin oli niitä hellekelejä, mutta en osaa sanoa tarkkaan, mistä lihasongelmat johtuivat. Tamma oli jonkun viikon laidunlomalla ja vain kevyellä liikunnalla. Eihän tällaisia koskaan toivoisi. Nyt on kuitenkin jo jonkun aikaa treenattu aktiivisesti ja palaamme entistä ehompana”, Ala-Nikkola kertoo.Cassandra Orden on voittanut puolet uransa 12 startista. Se on tauosta huolimatta luotettu perjantai-iltana lähtönsä kakkossuosikiksi.Valmentaja odottaa tamman menestyvän syksyn aikana, mutta paluustartista hän ei vielä odota mahdottomia.”Viime keväänä se tarvitsi kaksi starttia ennen kuin rupesi toimimaan kunnolla. Cassandra Orden on iso tamma, joten sillä pitää olla kaikki kunnossa, että se jaksaa kantaa itsensä.”Cassandra Ordenin treeniotteet ovat ilahduttaneet valmentajaa. Ala-Nikkolan mukaan tamma on palautunut hyvin harjoituksista ja liikkunut hyvällä tyylillä.”Se on normaali oma itsensä, mitä se oli kesälläkin. Starttiherkkyys kuitenkin puuttuu, koska en ole ajanut hiittejä vaan ainoastaan jarrukärryvetoja. Tamma on hyvässä kunnossa, mutta varmasti vähän puuttuu siitä mitä se pystyy parhaimmillaan olemaan.”Cassandra Orden arvottiin illan kuudentena lähtönä ajettavaan 2100 metrin ryhmäajoon eturivin uloimmalle radalle. Poisjäännin myötä se starttaa seiskaradalta. Ala-Nikkola ohjastaa itse valmennettavaansa.”Palan matkaa ajan eteenpäin. Jos joudun pakittelemaan, sitten täytyy vain mennä sinne perälle. Olisin mielelläni lähtenyt vähän sisempää. Lähtö on sen näköinen, että siinä pystyy pärjäämään. Tauolta tullessa ei voi kuitenkaan ajaa hullun pitkää avausta tai se näkyy lopussa. Annan tamman vähän lähteä.”Viimeksi Cassandra Orden kilpaili kokolapuilla, mutta nyt varusteita muutetaan takaisin entiselle mallille, koska kokolaput toivat jopa liikaa virtaa hevoseen. ”Tänään ajetaan avovehkeillä, joilla tamma on toiminut mainiosti. Toivon, että se on taas oma itsensä ja mukava ajaa, toisin kuin viime startissa.”