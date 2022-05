Ce Bello Romain puolustaa voittoaan Kymi GP:ssä

"Ruunan valmentaja Sylvain Dupont vastasi myönteisesti kutsuumme, jonka esitimme tuoreeltaan viime startin jälkeen", Kouvolan raviradan toiminnanjohtaja Arto Hytönen kertoo radan keskiviikkona julkaisemassa tiedotteessa.

Ce Bello Romain voitti vappuaattona Ranskan Argentanissa ajetun Criterium De Vitesse-lähdön tyylikkäästi ja porhalsi mailin matkalla tuloksen 10,4. Voit lukea lisää lähdön tapahtumista tästä.

"Ranskaan päin on muutenkin oltu yhteydessä, ja sieltä tulee Ce Bello Romainin lisäksi varmasti muitakin osallistujia. Muun muassa Jean Michel Baziren tallista tulee hyvin todennäköisesti hevonen tämän vuoden Kymi Grand Prix’hin. Lopulliset nimet varmistuvat lähiviikkoina", Hytönen toteaa.

Myös suomalaisia ja pohjoismaisia valmentajia on kontaktoitu ja kiinnostusta kilpailuun kartoitettu.

"Willow Pride on tämän vuoden näytöiltään Suomen selkeä ykköshevonen. Sille on esitetty kutsu tällä viikolla, ja valmentaja Markku Nieminen päättää omistajan kanssa, vastaavatko he siihen myöntävästi."

Kolmen vuoden takainen Seinäjoki Race-sankari Atupem on myös raviradan toivelistalla korkealla.

"Atupemin voittoisa paluu tauolta oli ilo nähdä. Olisi hienoa, jos oriin tarina suomalaisissa kansainvälisissä suurkilpailuissa saisi jatkoa. Muidenkin suomalaisten huippuhevosten startteja seurataan tulevina viikkoina erittäin tarkasti", Hytönen päättää.

Kymi Grand Prix-viikonvaihde käynnistyy perjantain iltaraveilla klo 18. Ravien jälkeen radalla järjestetään tuttuun tapaan pääkilpailun osallistujien juonnettu tervetulotilaisuus, jota myös yleisö pääsee seuraamaan.