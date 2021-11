Celsius Evo hallitsi leikitellen - "Aivan loistava esitys"

Toto5-pelin avauskohteena ravattiin enintään 75 000 euroa tienanneiden lämminveristen 2140 metrin ryhmäajo.

Henna Halme otti suosikki Celsius Evon kanssa alun varman päälle, kunnes kierrätti sen keulapaikalle 14-vauhtisen avauspuolikkaan päätteeksi. Suosikki sai tehdä keulapaikalla haluamaansa juoksua, kunnes viimeisellä takasuoralla Tommi Kylliäinen käänti 2. ulkona ravanneen No Limit Royaltyn hyökkäykseen kolmannelle radalle, mutta Halme kiihdytteli Celsius Evon rattailla vauhtia tarpeen mukaan. Se otti kauden toisen voittonsa vakuuttavasti 10,5-lopetuksessa. No Limit Royalty oli maalissa toinen, ennen kolmanneksi sisärataa pitkin Suomen-debyytissään puristanutta Great Fatheria.

"Olin aika huolestunut etukäteen hokkien sopivuudesta, mutta ei niistä ollut kyllä mitään haittaa", Henna Halme kertoi radan voittajaseremonioissa.

7-vuotiaan Celsius Evon omistaa Ensio Mäntylä Sipoosta.

"Aivan loistava esitys hevoselta jälleen, eikä hokeistakaan ollut mitään ongelmaa", puhelimitse tavoitettu Mäntylä iloitsee.

"Veijo ja Henna ovat kyllä laittaneet hevosen aivan loistavaan kuntoon. Veijon kanssa olen tehnyt yhteistyötä jo pidemmän aikaa", hän jatkaa.

Mäntylä kertoo olevansa innokas lähtemään katsomaan hevostensa startteja paikan päälle.

"Ruotsiin on tullut useasti lähdettyä katsomaan starttia paikan päälle. Matkustaminen toki on kallista, mutta elämykset ovat todella hienoja. Erityisesti on jäänyt mieleen osaomistami Zizoun voitto Norjassa lauantailähdössä on jäänyt mieleen", Mäntylä muistelee.

Mäntylä toimii leipätöikseen ympäristötekniikan ja erikoiskuljetusalan yrittäjänä. Raviurheiluun hän on päätynyt ystävien kautta.

"Yrittäjänä arvostan suuresti raviurheilun parissa toimivien ahkeruutta. Tunteja laskematta tehdään töitä ja olenkin monesti pohtinut, kuinka saisin jalostettua tuon saman oman alani työilmapiiriin."

Susanna Packalénin valmentama 4-vuotias ranskalaisori Hertus jatkoi vakuuttavia otteitaan Suomessa hallittuaan toista Toto5-kohdetta keulapaikalta. Voittotulokseksi kirjattiin 16,7ake.

Antti Teivainen ohjasti raveissa kolme voittoa, kaksi niistä tuli Toto5-kohteista. Ensimmäisen toi Kimmo Niemälän valmentama Tuuskanen, joka kierteli 40 metrin takamatkalta toiseen peräkkäiseen voittoon.

Toinen voitoista tuli päivän pääpelin päätöskohteesta Markku Niemisen valmentaman Press Releasen kanssa.

Teivaisen illan kolmas voitto tuli ravien toisesta lähdöstä Kristian Lellan Let Her Go:lla.

Knocking Match otti neljännessä kohteessa voittonsa leikitellen keulapaikalta. Juho Ihamuotilan valmennettavan ohjastuksesta vastasi Iikka Nurmonen.

Ravien muut voittajat olivat Seikkeri/Maija Fors, Royalsky/Juha Utala ja Alfred De Luze/Jukka Torvinen.