Champillon Star hakee koko matkan johtoa Joensuussa – "Siitä varmasti olisi selkeintä ajaa"

Derby-viikolla XL Toto65-kierros ajetaan poikkeuksellisesti Joensuun Linnunlahdella. Kierroksen suurimpiin etukäteissuosikkeihin lukeutuu päivän pääpelin kolmannessa kohteessa starttaava Champillon Star. Sanna Aution valmennettava tavoittelee voittokantaan paluuta enintään 9000 euroa tienanneiden lämminveristen 2140 metrin ryhmäajossa Esa Holopaisen ohjastamana radalta kaksi.”Toivoisin keulajuoksua, kun kaikki voittonsa hevonen on ottanut kärkipaikalta. Siitä varmasti olisi selkeintä ajaa”, Autio toteaa.Viimeksi Kuopiossa Champillon Star sijoittui Janita Antti-Roikon ohjastamana Lady-liigan osalähdössä kolmanneksi. Tuolloin juoksupaikka oli 3. ulkona. Valmentaja Autio oli suoritukseen tyytyväinen.”Se sai oikeastaan ensimmäistä kertaa mahdollisuuden menestyä muiden takaa, kun matkavauhti ja vastus oli sopiva. Parijonossa hevonen oli ollut aavistuksen laiska, mutta lopetti hyvin kolmannelle noustuaan”, Autio sanoo.Joensuun lähdön suhteen valmentaja on toiveikas, sillä asetelmat näyttävät hevoselle edullisilta. Viimeistelyissä kaikki oli normaalisti, ja Linnunlahdella on tarkoitus jatkaa tutulla varustuksella.”Viimeiset pari starttia on jo ajettu kengät jalassa, normikärryillä ja ilman sekkiä. Päävarustukseen kuuluvat puolilaput. Välillä on käytetty kokolappujakin, mutta niistä ei ole tullut suurta eroa verrattuna puolikkaisiin”, Autio kertoo.