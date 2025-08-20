Esa Holopainen nousee Joensuussa ensimmäistä kertaa Champillon Starin rattaille.
Esa Holopainen nousee Joensuussa ensimmäistä kertaa Champillon Starin rattaille.Kuva: Anu Leppänen
Champillon Star hakee koko matkan johtoa Joensuussa – "Siitä varmasti olisi selkeintä ajaa"

Sanna Aution valmennettava on ottanut uransa kaikki kolme voittoa keulasta.
