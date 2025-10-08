Charmant de Zack vaihtoi valmentajaa – "Annetaan sen nyt ensiksi vähän huilata"

Kesäkuun lopulla Hevosurheilu uutisoi nyt jo yli 800 000 euroa ansainneen Charmant de Zackin siirtyneen Alessandro Gocciadorolta Antti Ojanperän valmennustalliin. Horsepoint Oy:n Suomeen ostama ori kilpaili Ojanperän tallista kahdesti, joista tuloksina olivat voitto ja kakkossija. Elokuun lopun jälkeen Charmant de Zackia ei olla nähty kilparadoilla, ja hiljattain hevonen on siirtynyt Dimitri Hedmanin talliin Korpilahdelle.”Noin viikko sitten se tänne tuli. Antilla oli tallissa jotain pöpöä ja tämäkin oli tullut kipeäksi. Päätettiin sitten ottaa hevonen meille kotiin”, Hedman kommentoi.59 kertaa urallaan kilpaillut 09,6-aikainen Charmant de Zack nähtäneen Hedmanin mukaan radoilla vielä tämän vuoden puolella.”Annetaan sen nyt ensiksi vähän huilata, kunnes aletaan ajelemaan sitä. Katsotaan starttaamista sitten myöhemmin”, hän sanoo..Yli yhdeksän miljoonaa kruunua tienannut Charmant de Zack Ojanperän talliin – "On ainakin kapasiteettia"