Christa Packalén ei aio valittaa sakoistaan – ”Henkisesti tämä on ollut tosi raskasta”

Hevosurheilu uutisoi viime keskiviikkona Hippoksen sääntövaliokunnan käsitelleen 2.12. kokouksessaan Christa Packalénin Hevosurheilu-lehdessä 22.10.2025 kuvaamaa mahdollista kiellettyjen menetelmien käyttöä. Valmentaja mainitsi valmennusartikkelissa heidän tallillaan käytettävän bliistereitä tavalla, jonka voi tulkita olevan ravikilpailusääntöjen vastaista.Artikkelin ilmestymisen jälkeen Hippos pyysi Packalénilta selvityksen asiasta. Lisäksi valmentajan hevoset tarkastettiin Turussa 1.11. ja Hippoksen asiantuntijaeläinlääkäri teki tallille tarkastuksen 22.11.Sääntövaliokunnan käsittelyssä Packalénille määrättiin 300 euron sakko. Päätöksestä voisi valittaa Hippoksen hallitukselle, mutta sitä Packalén ei aio tehdä.”Henkisesti tämä on ollut tosi raskasta. Maksan sakon ja menen elämässä eteenpäin. Nämä on olleet pitkät viikot”, Packalén huokaa.Jo aiemmin Packalén kommentoi Hevosurheilulle kyseessä olevan yhdestä sanasta tullut väärinkäsitys.”Käytin sanaa rupi, ja toimittaja on siteerannut sitä oikein, mutta pliistraamisen yhteydessä se on yleisesti käytettyä ravislangia, joka tarkoittaa ihon hilseilyä. Missään tapauksessa hevosen iho ei mene rikki, eikä saa mennä", Packalén totesi kaksi viikkoa sitten.Vaikka Packalén ei aio päätöksestä valittaa, on hän pettynyt tapaan, jolla asian tutkintaa hoidettiin.”Tallille tultiin vasta kuukausi jutun julkaisun jälkeen. Sanoin jo Turussa, jossa eläinlääkäri kävi tarkastamassa meidän hevosten jalat, että olisin toivonut, että tarkastus olisi tehty saman tien. Kyllähän tällaisessa tilanteessa pitäisi tehdä tallikäynti heti ja ilmoittamatta”, Packalén toteaa.Myös tavoitettavuus on ollut Hippoksen puolelta heikkoa.”Hippos oli minuun puhelimitse vain kerran yhteydessä, kun he viime keskiviikkona ilmoittivat lopullisen päätöksen. Vastine pyydettiin sähköpostilla, mutta jos en olisi lukenut sitä ajoissa, olisin ollut täysin tietämätön koko asiasta. Mielestäni tällaisia asioita ei pitäisi hoitaa näin”, Packalén mainitsee.”Soittamalla Hippoksesta on ollut hankala saada ketään kiinni, jopa viime viikolla, kun olisin halunnut antaa palautetta prosessista, ei sieltä vastattu soittoon, eikä ole myöskään soitettu takaisin.”Packalén on kuitenkin tyytyväinen, että hevosten hyvinvointiin liittyvät epäilyt tutkitaan.”On hyvä, että Hippos tutkii nämä. Itselleni hevosten hyvinvointi on edelleen kaikkein tärkein asia ja niin sen kuuluu olla koko lajille.”.Tästä on kyseChrista Packalén kertoi Hevosurheilun Ravivalmennussarjassa hänen tallillaan tehtävistä hoidoista. Hän totesi jutussa, että pliistereitä ja linimenttejä kuluu hänen tallillaan runsaasti. Hippos tarttui asiaan, kun Packalén kommentoi tämän yhteydessä seuraavasti:”Meillä käytännössä jokainen hevonen vedellään pliisterillä starttien välissä, jos vaan mahdollista. Jokainen nivel ja mahdolliset heikommat kohdat vielä useampana päivänä putkeen. Jos hevonen ei juokse kilpaa, pliistrataan se joka toisen kovan ajon jälkeen. Sillä saadaan verenkierto lisääntymään ja elimistön omat paranemismekanismit aktivoitumaan.Pliisterin pienestä sivelystä ei ole mitään hyötyä, ihon pitää mennä vähän ruvelle. Sehän on hyvin hevoskohtaista, joidenkin iho reagoi herkemmin, joillakin kestää pitempään.”Asian noustua esiin, Packalén selvitti Hevosurheilulle kyseessä olleen väärinkäsitys.”Käytin sanaa rupi, ja toimittaja on siteerannut sitä oikein, mutta pliistraamisen yhteydessä se on yleisesti käytettyä ravislangia, joka tarkoittaa ihon hilseilyä. Missään tapauksessa hevosen iho ei mene rikki, eikä saa mennä", Packalén totesi kaksi viikkoa sitten..Suomen Hippos langetti Packalénille 300 euron sakon.Hippos tutkii Christa Packalénin käytäntöjä – "Kyseessä on yhdestä sanasta syntynyt väärinkäsitys"