Christa Packalén lopettaa valmentajauransa – ”Yksi elämäni isoimpia ja raskaimpia päätöksiä”

Suomen ammattivalmentajien kärkeen kuuluva Christa Packalén tiedotti maanantaina hevosenomistajilleen, että hän lopettaa ammattimaisen valmennustoiminnan tämän vuoden lopussa. Tallin toiminta jatkuu normaalisti siihen asti.”Tämä on yksi elämäni isoimpia ja raskaimpia päätöksiä. Se ei todellakaan syntynyt hetken mielijohteesta, vaan olen miettinyt sitä jo pidempään”, Christa Packalén sanoo.”Mitään yksittäistä syytä päätökseen ei ole, vaan asiaan on vaikuttaneet monet asiat pitkällä aikavälillä.”Ensimmäiset valmentajatilaston merkinnät nyt 33-vuotiaan Packalénin valmentajatilastossa ovat vuodelta 2011. Ammattimainen toiminta alkoi vuonna 2015 ja tilastojen valossa paras vuosi oli 2024, jolloin hänen valmennettavansa juoksivat 76 voittoa ja 477 688 euroa rahaa. Valmennusuran keskimääräinen voittoprosentti on 21.Packalénin valmennuslistalla on tällä hetkellä 38 hevosta.