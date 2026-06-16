Christa Packalén on yksi Suomen menestyneimmistä valmentajista.
Christa Packalén on yksi Suomen menestyneimmistä valmentajista.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Christa Packalén lopettaa valmentajauransa – ”Yksi elämäni isoimpia ja raskaimpia päätöksiä”

Christa Packalén lopettaa ammattimaisen valmennustoiminnan vuoden 2026 loppuun.
Julkaistu
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Christa Packalén
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