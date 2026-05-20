Cimallus sai tammavarsan Parvelan Retusta – muillekin huipputammoille aikaisia varsoja

Marko Häkkilän omistama pikkuprinsessa ia pikkukuningatar Cimallus sai 9.5. tammavarsan Parvelan Retusta. Jo vuosi sitten Elitloppet-risteilyllä oli sovittu, että Matti Viitala ostaa puolikkaan varsasta kun se syntyy. Muutenkin suunnitelmat ovat ennallaan.”Ei siemennetä uudestaan. Kesän mittaan Seppo (Suuronen) alkaa pikkuhiljaa treenata tammaa, ja tähtäin on tammahuipulla. Muita vaihtoehtoja ei ole”, Marko Häkkilä tiedostaa.105 650 euron voittosummalla tarjolla on käytännössä vain avoimia lähtöjä.”Hevonen itse päättää, juokseeko se niissä. Hevosen pitää olla silloin tosi hyvä. Muussa tapauksessa se jää pysyvästi siitokseen”, Häkkilä ilmoittaa.”Varsominen meni hyvin, ja tiineyden ajan Cimallus on pitänyt itsensä hyvässä kunnossa. Treenaus lähtee siten varmasti hyvin käyntiin. Suunnitellaan Sepon kanssa lisää, kun menen käymään.”Parvelan Retusta varsoi tammavarsan myös 3.4. Liisan Tulilintu. Varsova sai esikoisensa, orivarsan Välähdyksestä, 1.4. Liisan Tulilintu siemennettiin Tähen Toivomuksella, ja Varsova on Tähen Toivomuksesta jo tiine.