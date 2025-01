Cityravit palaamassa ensi kesänä – nyt Lappeenrannan Linnoitukseen

Lappeenrannan Ravirata, Liiga-SaiPa ja Millilleen Events tuottavat yhteistyössä Hevoset Linnoituksessa -tapahtumaa 6.–7.6.2025 Lappeenrannan Linnoitukseen. Tapahtuman keskipisteenä toimii Linnoituksen Kristiinankadulle rakennettu ravisuora, jolla kilpaillaan kahtena päivänä Cityravit. Suoralla tullaan näkemään myös muita näytöksiä ja kilpailuja. Lappeenrannan kaupunki on tapahtuman kumppani ja mahdollistaja, ja kaupunginhallitus päättää asiasta lopullisesti maanantaina 20.1. Tapahtumaviikonloppu on suunnattu koko perheelle ja se on pääsymaksuton.

Koko Linnoituksen alue on tapahtuma-aluetta. Ravisuoran ympärille rakentuu tapahtuma-alue, josta löytyvät tapahtumatori, taidenäyttelyitä museoissa, näytöksiä ympäri Linnoitusta, lapsille ja nuorisolle suunnattu keppihevosrata, paljon eläimiä ja maatalouskoneita.

"Mahtava saada ja päästä järjestämään tällainen suuri tapahtuma Lappeenrantaan! Kaupunki tarvitsee lisää suuria tapahtumia, ja tässä tulee sellainen. Vastaava tapahtuma on järjestetty neljä kertaa aikaisemmin suomessa ja ne ovat keränneet katsojia 15 000–50 000 henkeä. Projektipäällikkönä meillä on kaikki aikaisemmat tapahtumat järjestänyt Mikko Luhtala. Haluamme tuoda hevoset lähelle kaupunkilaisia", Lappeenrannan raviradan toimitusjohtaja Teemu Keskitalo sanoo järjestäjien tiedotteessa.