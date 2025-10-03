Claire di Quattron ennätykseksi jäi 12,0aly.
Claire di Quattron ennätykseksi jäi 12,0aly.
Claire di Quattron kilpaura on ohi – ”Ylitti odotuksemme”

Claire Di Quattro on kantavana Propulsionista.
Claire Di Quattro

