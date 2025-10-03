Claire di Quattron kilpaura on ohi – ”Ylitti odotuksemme”

Vuoden 2022 keväällä Suomeen ostetun Claire di Quattron kilpakengät on ripustettu naulaan. Alku-uransa Marcus Lindgrenin käsistä Ruotsissa kilpaillut tamma siirtyi Suomeen muutettuaan Kari Lehtosen valmennukseen, jossa kilpaili loppu-uransa.Menestystä uudessa kotimassa tuli mukavasti, sillä Claire di Quattro voitti Lehtosen käsistä kahdeksan kertaa ja juoksi peräti 23 muuta totosijaa. Voittosumma kipusi yli 100 000 euroon, ja valtaosa tienesteistä kertyi juuri Suomessa.Tällä hetkellä Claire di Quattro on kantavana Propulsionista.”Tamma ei ollut kevään aikana enää sellainen kuin tuolla tasolla pitäisi. Emme näe, että ryhtyisimme kiertämään sen kanssa mitään pikkuraveja. Siinä mielessä päätös oli helppo, että kun ei enää riitä avoimissa tammalähdöissä, siirrämme hevosen siitokseen”, Claire di Quattron omistavan Tallin Sumpin Pihauttajien edustaja Juha Rajala kertoo.Useammasta henkilöstä koostuvan kimpan ajatuksena on, että ainakin Claire di Quattron esikoinen jäisi heidän omistukseensa.”Tosi hyvä fiilis jäi tamman kilpaurasta. Kun se tuli meille, ei kukaan uskonut, että se tekisi vielä tuollaisen uran. Se ylitti meidän odotuksemme.”Claire di Quattron kilpauralta Rajalan mieleen nousee erityisesti tammadivisioonafinaalin voitto Lahden Suur-Hollola-viikonloppuna vuoden 2023 heinäkuussa.”Se voitto tuli kierroksen kirillä”, Rajala muistaa.