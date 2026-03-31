Claude P.Hill vaihtoi omistajaa – "Yksi parhaista hevosista, mitä minulla on ollut"

Antti Ala-Rantalan tallin vahvuuteen jo vuosia kuulunut Claude P.Hill siirtyy uusiin käsiin viime startissa tulleen jalkavamman myötä. Ala-Rantalan valmennuksessa hevonen kilpaili marraskuusta 2022 alkaen.”Hankositeeseen tuli sanomista Porin monté-lähdön jälkeen. Pitkä kuntoutusjakso olisi ollut jälleen edessä, joten omistajaporukka päätyi luopumaan hevosesta. Tiistaina Claude P.Hill muuttaa Markku Kartanon talliin. Meiltä hänelle on mennyt aiemmin muun muassa Epimetheus”, Ala-Rantala kertoo.Urallaan 130 starttia juosseen nyt 9-vuotiaan Claude P.Hillin voittosumma on reilut 146 000 euroa. Ala-Rantalan treenistä hevonen ansaitsi palkintorahoja noin 75 000 euroa.”Yksi parhaista hevosista, mitä minulla on ollut. Viimeiset kaksi vuotta olivat vain valitettavan katkonaisia. Yrittävä ja hyvä ruuna se on”, Ala-Rantala kehuu.