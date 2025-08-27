Colibri Jet ja Alessandro Gocciadoro
Colibri Jetillä on kokemusta kovista tehtävistä.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Colibri Jet debytoi Porissa Dimitri Hedmanin valmennuksesta – "Äärettömän laiska treenissä"

Powerparkin rataennätyshevonen Colibri Jet on Porin keskiviikkoravien seuratuimpia hevosia.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Dimitri Hedman
Porin ravit
Colibri Jet

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi