Colibri Jet debytoi Porissa Dimitri Hedmanin valmennuksesta – "Äärettömän laiska treenissä"

Porin XL Toto65-kierroksen viidentenä kohteena ajetaan Aarne Nymanin muistoajo avoimen sarjan lämminverisille. 1609 metrin ryhmäajossa seiskaradalta ensiesiintymisensä Dimitri Hedmanin valmennuksesta tekee Colibri Jet.Nyt 7-vuotias ori valmentautui aiemmin Alessandro Gocciadorolla, jonka ajamana se hurjasteli vuosi takaperin Powerparkin rataennätyksen lukemiin 09,8aly.”Hevosesta on tosi vaikea sanoa mitään, kun se on kotona äärettömän laiska treenissä. Nyt hevonen on syönyt ja juonut hyvin, ja treenissä se liikkuu terveenoloisesti. Käytännössä täydessä kilpailukunnossa se meille tuli kolmisen viikkoa sitten”, Hedman kertoo.Reilut 200 000 euroa urallaan ansainneen Colibri Jetin edellinen kilpailu on heinäkuun lopulta Bergsåkerista, missä hevonen sijoittui kolmanneksi. Ennen Porin aloitusstarttia sillä on käyty kertaalleen hiitillä Killerin raviradalla.”Aika laiska se oli silloinkin. En oikein osaa edes sanoa mihin olisin nyt tyytyväinen. Lähtöpaikka on kehno ja muutama hyvä hevonen on vastassa. Ajetaan kengittä ja jenkkikärryt laitetaan perään”, Hedman suunnittelee.Colibri Jetin on Porin jälkeen tarkoitus jatkaa kilpailemista heti maanantaina Mikkelissä ajettavassa 1620 metrin ryhmäajossa. Siellä Colibri Jetiä vastaan asettuu muun muassa Combat Fighter..Aarne Nymania muistellaan Porin keskiviikkoraveissa.Powerparkin rataennätyshevonen Colibri Jet ostettiin Suomeen – aloittaa jo Malja-ajossa