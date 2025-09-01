Combat Fighter, Antti Ojanperä ja Miia Pulkkanen.
Combat Fighter on tottunut poseeraamaan seremoniapaikalla. Uran 61 startista 19 on päättynyt voittoon.Kuva: Roosa Lindholm
Combat Fighter ennätysjahdissa Mikkelissä – ”Pitää siihen olla aika kova”

Raviviikko laitetaan käyntiin Mikkelin vauhtiradalla.
