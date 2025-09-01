Combat Fighter ennätysjahdissa Mikkelissä – ”Pitää siihen olla aika kova”

Maanantai-illan Euronelkun avauskohteessa suurimman huomion kerää voittoputkessa kilpaileva St Michel -osallistuja Combat Fighter. Ruuna on voittanut kaksi viimeisintä starttiaan vaivattomasti johtopaikalta, mutta tämän illan tehtävässä asetelmat ovat erilaiset, kun 6-vuotias säntää lyhyen matkan tasoituajossa liikkeelle 20 metrin pakilta.Myös Antti Ojanperän tallin toinen edustaja Yolo Savoy kuuluu kohteen pelihevosiin, joten Pihtiputaan miehellä on valtit käsissään. Ajatukset ovat kuitenkin hieman kaksijakoiset.”Kyllä mulla vähän epäilyttää. Esimerkiksi Combatin viereinen hevonen oli kotona räkäinen”, Ojanperä huokaa.”Voihan nämä olla terveitä, ja siitä lähdetään.”Mikkelin radalla on tehtailtu ennenkin ME-tuloksia, joten kovien lämminveristen kohtaaminen herättää keskustelua jopa moisesta mahdollisuudesta. Lyhyen voltin maailmanennätystä 11,1 pitää hallussaan suomalainen Shadow Woodland.”En usko, että ne menevät syyskuussa maailmanennätystä. Pitää siihen olla kuitenkin aika kova. Vaikea uskoa, että siinä mennään alle 12-tulosta. Mutta mistä sen toki tietää. Jos on oikein lämmin keli, niin voi ne jotain mennä.”Kaksikolle heittää kovimman haasteen viime keskiviikkona Suomen-uransa avausstartissa neljänneksi sijoittunut Powerparkin rataennätyshevonen Colibri Jet. Italialaisori pinkaisi viime juhannuksena Härmässä ennätyksensä 09,8aly, joten nopeusominaisuudet ovat ainakin kohdillaan.