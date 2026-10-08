Combat Fighter SE-tuloksella Kouvola-ajon voittoon

Kymenlaakso-ajon karsintojen lomassa ajettiin tasokas lämminveristen Kouvola-ajo. Lähdössä nähtiin ensimmäisten satojen metrien aikana useita laukkoja, ja paikat menivät uusjakoon moneen kertaan.Takamatkan sisäradalta lähtenyt Combat Fighter pääsi sujuvasti kärkiporukoihin ja oli ensimmäisellä takasuoralla jo toisena. Keulaan edennyt No Limit Charisma ei kuitenkaan päästänyt suosikkia alkumatkasta suosiolla kärkipaikalle, ja vauhti säilyi hurjana.Etusuoralla keulavaljakon vastarinta murtui, ja Combat Fighter vyöryi johtoon. Se jatkoi kiivaalla tahdilla maalipaalulle asti, ja voittotulokseksi kirjattiin lokakuun illassa uusi täyden matkan tasoitusajon Suomen ennätys 12,1ke. Dundee As ja Jarel Boko kirivät muille totosijoille."Kyllähän se oli ihan kamala esitys hevoselta", Ari Moilanen huokaisi voittajahaastattelussa."Meni tähän aikaan vuodesta tuollaisen tuloksen ja tuntui, että se olisi pystynyt tuostakin vielä parantamaan. Hevonen tuli hyvissä voimissa maaliin."Antti Ojanperän valmennettava alitti edellisen SE-tuloksen yhdellä kymmenyksellä.