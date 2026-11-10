Combat Fighterin Hollannin matka peruuntui – "Klinikkareissuksi vaihtui"

Antti Ojanperän valmentama Combat Fighter sai Suurmestaruusajon voittajana kutsun tänä perjantaina Wolvegassa ajettavaan Prijs der Giganteniin, ja viime perjantain arvonnassa sille sattui vielä auton taakse hyvä viitosrata. Maanantaina Ojanperä oli kuitenkin empiväisellä mielellä."Pihtiputaalta on sen verran pitkä matka Wolvegaan, että lopullinen päätös matkasta tehdään iltapäivällä. Noin pitkälle reissulle ei kannata lähteä arpomaan mitään, joten viimeistelyiden perusteella teen lopullisen ratkaisun osallistumisesta."Ratkaisu oli lopulta kielteinen."Pikku lämpöä Combatilla, klinikkareissuksi vaihtui", Antti Ojanperä kuittaa.Onko kausi ohi?"Sitä en osaa sanoa vielä, mutta voi olla, että nyt hengähtää jonnin aikaa.".Combat Fighter päälähdössä Wolvegan Victoria Parkissa perjantaina – "Osallistuminen ratkeaa lopullisesti maanantaina iltapäivällä"