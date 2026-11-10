Combat Fighter ja Santtu Raitala
Combat Fighterilla olisi ollut Prijs der Gigantenissa hyvä viitosrata.Kuva: Maisa Hyttinen
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Combat Fighterin Hollannin matka peruuntui – "Klinikkareissuksi vaihtui"

Mistään vakavasta ei ole kuitenkaan kyse, ja kausi saattaa vielä jatkuakin.
Julkaistu
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Antti Ojanperä
Prijs der Giganten
Combat Fighter