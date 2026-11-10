Combat Fighterilla olisi ollut Prijs der Gigantenissa hyvä viitosrata. Kuva: Maisa Hyttinen

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Combat Fighterin Hollannin matka peruuntui – "Klinikkareissuksi vaihtui"

Mistään vakavasta ei ole kuitenkaan kyse, ja kausi saattaa vielä jatkuakin.