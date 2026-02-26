Condor Bar palaa Suomeen – ”Minä uskon hevoseen vielä”

Talven Ranskassa viettänyt Condor Bar palaa Suomeen ja siirtyy Vermossa talliaan pitävän Jerry Rauoksen valmennuslistalle. Myös Veijo Heiskasella tulee olemaan iso rooli hevosen treenaamisessa.Hevosen on määrä saapua omistajiensa kotimaahan ensi viikon lopulla.8-vuotiaan oriin omistussuhteissakin on tapahtunut muutoksia, kun pari kimppalaista on jäänyt pois. Condor Barin omistaa nyt viisihenkinen Talli Gondolilla baariin.”Kun lähdimme Ranskaan, tiesimme hevosen tarvitsevan muutosta. Muutama monté mentiin, mutta se ei tuottanut toivottua tulosta. Tullaan nyt takaisin ja kokeillaan täällä. Hevonen tulee Vermoon, kuten pari vuotta sitten”, kimpan edustaja Ensio Mäntylä kertoo.Hevonen siirtyi Suomeen ensimmäisen kerran toissa keväänä. Se aloitti Henna Halmeen valmennuksesta. Vielä saman vuoden syksynä se siirtyi Marinka Salmisen tallin kautta Tero Pohjolaisen treeniin. Sieltä matka jatkui viime vuoden loppupuolella Ranskaan Fabrice ja Emma Souloyn valmennukseen.Ranskassa Condor Bar kilpaili talven aikana kolme kertaa ilman suurempaa menestystä.Kaikkiaan ori kilpaili viime vuonna 16 kertaa totosijoin 1–4–1 ja tienasi 26 000 euroa. Vuonna 2024 Condor Bar kilpaili muun muassa Kymi Grand Prix’ssä ja St Michel -ajossa.”Minä uskon hevoseen vielä. Tiedämme kaikki, että sillä on valtava kapasiteetti. Nyt se on saanut pitää taukoa, mutta Jerry ja Veijo päättävät, kuinka kauan hevonen taukoilee vielä. Sen jälkeen sitä aletaan treenaamaan. Aika näyttää, saammeko hevosesta irti sen kapasiteetin edellyttämällä tavalla. Se on nyt todella ammattimaisissa käsissä, eikä hevosella ole ainakaan mitään tiedossa olevaa vammaa.”.Condor Bar palaa takaisin Ranskaan – ”Vuosi on ollut mollivoittoinen”