Condor Bar palaa takaisin Ranskaan – ”Vuosi on ollut mollivoittoinen”

Condor Bar aloitti Suomessa lupaavasti. Voitto kolmannessa startissa Kuopiossa ajalla 10,8 toi sille edustustehtävät vuoden 2024 Kymi Grand Prix’ssä ja St Michelissä, mutta niissä rahkeet eivät vielä riittäneet.Loppukaudesta 2024 ori siirtyi Henna Halmeelta Tero Pohjolaiselle, jolta kuluva kausi 2025 on ollut kohtalainen: 15 starttia totosijoin 1–4–1 ja rahaa 26 000 euroa. Odotukset eivät silti ole täyttyneet, ja nyt hevonen muuttaa Emma ja Fabrice Souloyn valmennukseen Ranskaan.”Viime Vermon startin (22.10. kuudes Teräsmiesliigassa) jälkeen tehtiin omistajaporukan kesken tällainen päätös. Emma on yhteyshenkilö”, Ensio Mäntylä omistajaporukasta vahvistaa.”Vuosi on ollut mollivoittoinen, ja haluttiin tehdä totaalinen muutos. Nyt katsotaan, piristääkö maisemanvaihdos hevosta. Ajateltiin myös, että kun kurvitekniikka ei ole ollut hyvä, Ranskan pitkät radat ja loivat kaarteet voisivat sopia paremmin kuin Suomen radat.”Mäntylä korostaa, että epäluottamuslauseesta valmentajaa kohtaan ei ole missään nimessä kyse.”Teron kanssa meillä on tosi hyvät välit, ja ollaan oltu Teroon tosi tyytyväisiä. Nyt katsotaan vaan, miten Ranskan ilmapiiri. ilmasto ja olosuhteet sopivat Condor Barille. Sen näkee sitten. Tämän ei tarvitse olla lopullista”, Mäntylä muistuttaa.Pariisin talvimeetingin lähdöissä Condor Baria ei ainakaan ihan lähiaikoina nähdä.”Emma valmentaa hevosia lähellä Normandiaa vähän sivussa Pariisista. Ajetaan alkuun pienempiä lähtöjä”, Ensio Mäntylä olettaa.Condor Barin lähdöstä Ranskaan uutisoi ensimmäisenä MT Hevoset.