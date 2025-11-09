Condor Bar
Condor Bar edusti Suomea Kouvolan Kymi GP:ssä 2024.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Condor Bar palaa takaisin Ranskaan – ”Vuosi on ollut mollivoittoinen”

Kevättalvella 2024 Ranskasta Suomeen ostettu italialaisori lähti Antti Ojanperän hevosten kanssa samalla kyydillä perjantai-iltana takaisin Ranskaan.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Condor Bar
Ensio Mäntylä
Emma Souloy

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi