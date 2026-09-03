Condor Bar vesikävelykuntoutuksessa – ”Parantuminen edennyt hyvin"

Condor Bar on kilpaillut edellisen kerran kesäkuun alkupuolella, kun se sijoittui Vermossa ajetussa montén SM-karsinnassa viidenneksi. Sen jälkeen ori jäi pois kesäkuun lopulle ilmoitetusta startistaan, ja nyt keskiviikkona se poistui Jerry Rauoksen valmennuslistalta.”Condor Bar on vesikävelykuntoutuksessa Woikoskella. Etujalan hankoside sai vähän siipeensä, mutta parantuminen on edennyt hyvin. Köykäinen harjoittelu alkanee ensi kuussa”, omistajatallin edustaja Ensio Mäntylä kertoo.Vain viidesti tällä kaudella kilpailleen Condor Barin ansiot koko uralta ovat lähes 150 000 euroa. Startteja 8-vuotias ori on juossut 99 statistiikalla 12–9–9.”Täytyy omistajaporukan kanssa keskustella, mutta näillä näkymin hevonen palaa Vermoon Jerryn valmennukseen”, Mäntylä pohtii jatkosta.