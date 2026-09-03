Condor Bar rattaillaan Henna Halme.
Condor Bar edusti Suomea Kouvolan Kymi GP:ssä vuoden 2024 kesäkuussa. Tuolloin hevonen kilpaili Henna Halmeen valmennuksessa.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Condor Bar vesikävelykuntoutuksessa – ”Parantuminen edennyt hyvin"

8-vuotias ori on kisannut kuluneen vuoden aikana vain viidesti.
Julkaistu
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Ensio Mäntylä
Condor Bar
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