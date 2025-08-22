Consalvo siirtyi Juha Utalan valmennukseen

Urallaan lähes 400 000 euroa ansainnut Consalvo on siirtynyt Hollolaan Juha Utalan valmennukseen. Team Consalvosin omistama 8-vuotias ori on kilpaillut koko aikaisemman 64 starttia kestäneen uransa Markku Niemisen valmennuksesta.”Erinomaisen uran hevonen on tehnyt Markulta, mutta hevosella on nyt valitettavasti ollut pieniä murheita, minkä viimeisten vuosien starttimäärä varmasti kertookin. Kahdeksan starttia kahteen vuoteen, joten päätettiin koittaa, jos valmennuspaikkojen ja systeemien muutoksella siihen saisi vielä jonkinlaista kulkua”, Team Consalvosiin kuuluva Sarianna Hietakangas perustelee.Consalvon uuden osoitteen sijainti ei ole yllätys, sillä Hietakankailla on ollut tiivistä yhteistyötä Juha Utalan kanssa jo vuosien ajan.”Kotoa matkaa Juhalle tulee vain kymmenen minuuttia. Ihan luontevaa, että osa hevosista on siirtynyt sinne. Esa (Hietakangas) on käynyt monesti perjantaisin ajamassakin siellä hevosia”, Hietakangas mainitsee.Consalvon edellinen startti on peräisin kesäkuun lopulta ajetuista Suur-Hollola-ajon karsinnoista, missä hevonen sijoittui kuudenneksi. Kilpailuttamisen osalta tulevaisuuteen ei ole laadittu tarkempaa aikataulua.”Annetaan hevosen kotiutua nyt rauhassa. Muutos on varmasti sillekin iso, kun paikka vaihtuu monen vuoden jälkeen. Se saa nyt sopeutua rauhassa Juhan systeemeihin. Edetään hevosen ehdoilla”, Hietakangas sanoo.