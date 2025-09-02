Consta kukisti ennätysajallaan suursuosikin suomenhevosten Kriterium-karsinnassa

Suomenhevosten jälkimmäisessä karsinnassa saatiin Kriterium-karsintojen ainoa yllätysvoittaja.Juuso Nyströmin valmentama Consta kiihdytti heti alussa keulaan ja piti reipasvauhtisella toisella kierroksella muut takanaan.”Suoritus oli jossain määrin sellainen kuin oletinkin. Hevonen oli viime starttiin hyvä, vaikka laukkasikin sitten. Se tuli laukan jälkeen tosi hyvin maaliin. Minulla oli tosi hyvä fiilis, kun lähtöpaikatkin oli periaatteessa meiltä puoltavia”, voiton ohjastanut Jukka Torvinen sanoi radan voittajahaastattelussa.Constan voittoaika 27,5akp oli hevosen uusi ennätys.Karsintaan suurena suosikkina lähtenyt Camppari laukkasi kahdesti, mutta selvitti kuitenkin tiensä finaaliin kirimällä karsinnan neljänneksi.Muut finaaliin selvinneet olivat Rebyytti, Falk, Tanno ja Franssari..Toinen karsinta suosikille.Ensimmäisen Kriterium-karsinnan vei ensimmäisen takasuoran alussa Välkkeen Viileeltä keulapaikan hakenut Marstio.Esa Holopaisen ohjastama ja jo Campparin kanssa finaalipaikan lunastaneen Seppo Suurosen valmentama ori veti johtopaikalla tasaisen reipasta ja voitti karsinnan oikein hallitusti tuloksella 27,7akp.”Arilla (Moilanen, Välkkeen Viilee) lähti tosi kovaa. Ajattelinkin, että annoin sen mennä siihen, ja siltä olisi mahdollisuus saada keulapaikka. Kyllä se saatiinkin ihan suosiolla”, Holopainen kommentoi radan voittajahaastattelussa.”Oli kyllä helppoa, vaikka tämä oli vähän turhankin innokas lämmittelyssä ja ennen starttia olin. Olin vähän huolestunut, kuinka pörhäkkänä se on startissa. Se rauhoittui menemään ja voitti tosi varmasti.”Ensimmäisen karsinnan muut finaaliin selvinneet hevoset olivat Vipinän Vihellys, Helmin Ville, Likan Lupaus, Retostella ja Landen Kundi.Kisan positiivisin yllättäjä oli alun lyhyestä laukasta huolimatta toiseksi kohonnut Vipinän Vihellys.Yllätys oli myös, että karsinnan kakkossuosikki Ejnar jäi kahdeksanneksi, eikä näin ollen selvinnyt finaaliin..Suosikit odotetun vahvoja lämminveristen Kriterium-karsinnoissa – Hannu-Pekka Korvelle jälleen kaksi karsintavoittoa