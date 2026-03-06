Cooleri joutuu jättämään Teivon divisioonafinaalit välistä – "Tähän oli tähdätty vuoden alusta alkaen"

Samuli Simosen valmentaman Coolerin piti startata lauantaina Toto75-kierroksen päätöskohteena ajettavassa kylmäveristen pronssi- vastaan hopeadivisioonafinaalissa, mutta perjantaina Simonen päätyi jättämään ruunan startista pois.”Hevonen polkaisi keskiviikkoiltana kannalleen, joten pakko jättää startti välistä. Harmittaa, kun tähän lähtöön oli tähdätty vuoden alusta alkaen. Viimeksi Joensuussa hevonen ei ollut hyvä, mutta oletin sen parantavan napsun tuosta”, Simonen sanoo.Talvikautta Coolerin kohdalla toivotaan pääsevän jatkamaan parin viikon kuluttua Kuopiossa..Teivon divisioonafinaalit alkavat lauantaina jo kello 10 – "Toimenpiteillä halutaan varmistaa turvalliset kilpailuolosuhteet kaikille"