Cooleri täysin uudella balanssilla Kuopioon – "Mennään Hellevuon ohjeilla"

Torstaina Toto5-kierros ajetaan Kuopion Sorsasalossa. Pääpelin päätöskohde on enintään 80 000 euroa ansainneiden kylmäveristen 2100 metrin ryhmäajo, jossa kakkossuosikkina matkaan lähtee Samuli Simosen valmentama Cooleri.Viimeksi Joensuussa ajetussa maakunnan mestaruudessa Cooleri laukkasi loppusuoralla hylkäykseen kesken kärkitaiston.”Kervinen (Jarkko) sanoi, ettei hevonen tahdo kestää yhtään merkinantoa. Hän oli pikkuisen vain pyytänyt ohjalla, ja kilpakumppani kun vielä huusi vieressä, niin hevonen laukkasi”, Simonen kertaa.Joensuun kilpailu oli Coolerille ensimmäinen sitten elokuun alussa ajetun monten SM-finaalin. Simonen olettaakin ruunan petraavan paremmin kilpailurytmiin päästessään.”Ihan hyvillä mielin lähden Kuopioon. Aika vähän me hevosta radalla käydään hiittaamassa, joten starttien kuvittelisi virkistävän menoa. Edetään nyt ihan päivä kerrallaan, mutta terveyden säilyessä hyvänä on läpi talven tarkoitus kilpailla säännöllisesti”, hän sanoo.Cooleri starttaa lähdössään matkaan seiskaradalta Jarmo Saarelan ohjastamana. Suosikkina matkaan ykkösnumerolla kiihdyttää Seppo Suurosen treenaama Ypäjä Päivi. Vielä tässä kohtaa olisi tärkeintä saada hyvä ja ehjä startti kroppaan.”Kengitys on muutettu nyt ihan täysin. Mennään Hellevuon (Jyri) ohjeilla, eli rautakenkä vaihdetaan ratsujen alumiinikenkään. Mielenkiintoista nähdä, kuinka balanssi toimii, mutta uskon siihen. Kesällä kokeilin samaa Annen Lahjalle ja olin tyytyväinen”, Simonen avaa.Tallin toinen Sorsasalossa starttaava hevonen on ravien toisessa lähdössä kilpaileva 4-vuotias Tähen Tuisku.”Mahdoton tehtävä, kun vastassa on kaksi Suurosen hevosta ja yksi Ojanperän (Antti) hevonen, jotka lähtevät vielä 20 metriä meitä edeltä matkaan. On Tähen Tuisku kuitenkin kehittynyt keväällä ajetusta koelähdöstä. Täytyy lähteä Kuopioon, kun Joensuu perui sarjamme viime raveista”, Simonen kertoo..Coolerilla Pohjois-Karjalasta tutuksi – Samuli Simonen on kehittynyt kantapään kautta