Cooleri, Jarmo Saarela
Cooleri menestyi viime talvena myös Toto75-tasolla.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Cooleri täysin uudella balanssilla Kuopioon – "Mennään Hellevuon ohjeilla"

Samuli Simosen valmentama Cooleri käynnistelee talvikauttaan Kuopion Sorsasalossa.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Kuopion ravit
Samuli Simonen
Cooleri

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi