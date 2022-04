Corazon Combolle ei näy pysäyttäjää – nyt taakse jäi Tetrick Wania

Pekka Korpi käytti kiihdytyksessä yhtä Corazon Combon aseista karauttamalla keulaan ohi sisäpuolelta lähteneen Tetrick Wanian ja Michael Nimczykin.

Corazon Combo sai vetää avauslenkin rauhassa, ja kirikierroksella vauhti kiihtyi luonnollisesti tuntuvasti.

Tetrick Wania teki toisella ilman selkää parhaansa, mutta Corazon Combo vastaili lopulta hallittuun ykköstilaan ennätyksellään 14,5ake.

”Ajattelin, että laitetaan vähän vastaan ainakin, ettei heti päästetä ohi”, Pekka Korpi tiedosti vastustajansa hyvyyden, eikä pullistellut etukäteen. ”Viimeisessä kurvissa Corazon Combo tuntui hyvälle käteen, mutta Tetrick Waniakin näytti rinnalla vahvalle. Ei tiennyt kuin maalissa, että lähtö voitetaan.”

Yhdeksän kertaa startannut ja yhdeksän kertaa voittanut Corazon Combo tuo Pekka Korvelle mieleen oriin isän Express Duon.

”Express Duo oli hyvä hevonen jo 2-3-vuotiaana. Tämä on kuin isänsäkin: tosi valmis, eikä osaa mennä kuin ravia.”

Salamakypärien vuoden ensimmäisessä osalähdössä Tino Paldan ajoi Starryllä päättäväisesti, kun orimattilalainen kierrätti ajokkinsa kiihdytysvaiheen jälleen toiselle ennen selkää.

Starry alkoi kiristää viimeisellä takasuoralla tahtiaan ja piti vauhtinsa hyvin maaliin asti. Se toi valjakolle hallitun täysosuman.

Johanna Säterin ajama What The Hell kiri toiseksi ennen Emil Havulehtoa ja Ravenia.

Voimaliigassa Way To Go oli kärkipaikalta ylivoimainen. Tauolta palannut Unique Creation oli kilometrin kakkonen.

