Coriolanus Frido yksi Kriterium-karsintojen kuumista nimistä – "Meillä on hyvä hevonen"

Tiistaina Teivossa ajetaan Kriteriumin karsinnat lämminverisille ja suomenhevosille. Luvassa on myös lämminveristen Suurmestaruusajon karsinnat, joten ravi-ilta on urheilullisesti yksi vuoden parhaista.Markku Niemisen tallista lämminveristen Kriteriumin karsintoihin osallistuu kolme hevosta, joista katseet erityisesti kohdistuvat toisessa karsinnassa suosikkina starttaavaan Coriolanus Fridoon. Viimeisimmän starttinsa hevonen voitti vakuuttavasti keulasta Teivon kuninkuusravisunnuntaina.”Se ei ollut tuolloin parhaimmillaan, minkä myötä hevonen sai lyhyen lääkekuurin. Nyt taas jatketaan kilpailemista. Olen toiveikas pärjäämisen suhteen, sillä meillä on hyvä hevonen, joka on myös hyvässä kunnossa”, Nieminen sanoo.Coriolanus Frido on kilpaillut urallaan vasta neljä kertaa ja voittanut starteistaan kolme. Tyyli on ollut vakuuttava, mutta isoimpiin kolmivuotislähtöihin hevosella ei ennen Kriteriumia ole osallistuttu. Ratkaisu on ollut tietoinen.”Coriolanus Frido on hevosena vielä niin raakile, joten ihan tarkoituksella olemme toimineet näin. Tähtäimet hevosen kanssa on asetettu tuleviin vuosiin. Jossain luki, että Coriolanus Fridon ura on ollut katkonainen, mutta näin asia ei ole. Se on jäänyt yhdestä startistaan pois ja sekin tapahtui ilmovirheen vuoksi. Lääkekuurista johtuen yksi Kasvattajakruunun alkuerä meillä jäi ajamatta”, Nieminen avaa.Niemisen muut Kriteriumin karsinnoissa kilpailevat hevoset ovat ensimmäisessä karsinnassa juokseva Donna Madeleine ja kolmannessa karsinnassa kisaava Dewey Swamp.”Donna Madeleine on hyvässä kunnossa. Etenkin neljään viimeiseen starttiin se on tehnyt oikein hyvät suoritukset. Pikkuisen hidas tamma on alussa, mutta korvaa hitautensa aina viimeisellä tuhannella. Finaalipaikkaa en pidä mahdottomana”, Nieminen kokee.Dewey Swampin kauden tulos on ollut tähän mennessä pettymys, sillä hevosta pidetään lahjakkaana.”Hieno hevonen, joka kuuluisi ikäluokkalähtöjen kärkipäähän. Sen kilpaileminen on vain ollut katkonaista, kun hevonen on saanut tosi herkästi hengitystiesairauksia”, Nieminen harmittelee..Lämminveristen Suurmestaruusajon karsinnoissa Niemisen tallista nähdään Goeland d’Haufor, joka kilpailee samalla ensimmäistä kertaa sitten toukokuun lopun.”Jotain vikaa siinä oli, kun ei vain lähtenyt vetämään. Pidettiin hevosella aika pitkään taukoa ja treenailtiin. Ehkä kolmas-neljäs sija voisi olla mahdollinen, etenkin kun nyt hevonen päässee pitkästä aikaa sisäradalle”, Markku Nieminen sanoo.