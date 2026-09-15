Santtu Raitala on ajanut kaikki Coriolanus Fridon uran startit.
Santtu Raitala on ajanut kaikki Coriolanus Fridon uran startit.Kuva: Laura Koskenniemi
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Coriolanus Frido yksi Kriterium-karsintojen kuumista nimistä – "Meillä on hyvä hevonen"

Markku Niemisen tallista lämminveristen Kriteriumin karsintoihin osallistuu kolme hevosta. Edustusta nähdään myös Suurmestaruusajon karsinnoissa.
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Markku Nieminen
Kriterium
teivon ravit
Coriolanus Frido
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