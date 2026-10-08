Coriolanus Fridon kauden jatko ratkeaa myöhemmin – ”Hevonen saa nyt itse näyttää"

Markku Niemisen tallin kolmivuotiaisiin lukeutuva Coriolanus Frido starttasi kaksi viikkoa sitten ajettuun Kriteriumiin yhtenä suosikeista, mutta tulos jäi tuolloin vaisuksi hevosen taivuttua keulasta taustalle.Seuraavalla viikolla tehdyissä verikokeissa hevonen todettiin kipeäksi, kunnes nyt treenaamista on taas pikkuhiljaa aloitettu. Marraskuussa ajettavaan Kasvattajakruunuun osallistuminen ei kuitenkin ole varmaa.”Hevonen saa nyt itse näyttää, menemmekö sinne. Keskiviikkona sillä taas aloitettiin treenaaminen, kun verikokeet näyttävät jo paremmalta. Lähes pari viikkoa hevonen oli ajamatta, mutta toisaalta on sitä jo kaksi vuotta treenattu”, Nieminen pohtii..Syy Coriolanus Fridon vaisuuteen Kriterium-finaalissa selvisi