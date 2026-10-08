Coriolanus Frido ja Markku Nieminen
Coriolanus Fridoa pidetään huippulahjakkuutena.Kuva: Maisa Hyttinen
Uutiset

Coriolanus Fridon kauden jatko ratkeaa myöhemmin – ”Hevonen saa nyt itse näyttää"

Coriolanus Frido paljastui Kriteriumissa kipeäksi.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Markku Nieminen
Coriolanus Frido
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi