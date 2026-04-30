Crepe Match ei pysty osallistumaan Suur-Hollolaan – ”Siirretään vuosilukua yhdellä eteenpäin”

Suomen lämminveriparhaimmistoon lukeutuvan Crepe Matchin oli tarkoitus avata kautensa muutama viikko sitten Vermossa ravatussa Helsinki-ajossa. Se joutui kuitenkin jäämään kilpailua edeltävänä päivänä pois."Pieni kolhu tuli jalkaan ja jalka on nyt vähän paksuna. Talvikausi on mennyt muuten hyvin, mutta nyt tuli pientä takapakkia", juuri kilpailua edeltävänä päivänä Hevosurheilun Raviparlamentissa vieraillut Olli Koivunen kertoi tuolloin.Nyt valmentaja Harri Koivunen valottaa vuoden 2023 Derby-voittajan terveystilannetta. Uutiset ovat ikäviä: vamma on pahempi kuin aluksi luultiin."Crepe Match oli ilmoitettu Vermoon muutama viikko sitten, mutta ilmoittamisen jälkeen hevonen alkoi ontua treenissä. Oikea takajalka turposi, ja valitettavasti osoittautui, että siinä on hankosidevamma", Harri Koivunen harmittelee.Diagnoosi tarkoittaa sitä, että heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna Lahdessa ravattava Suur-Hollola-ajo jää Crepe Matchilta väliin. Viime vuonna ori oli kisan neljäs ja toissa vuonna kolmas."Eiköhän tämä kesä ole paketissa sen osalta. Nämä kuuluvat lajiin, mutta tietysti harmittaa kovasti. Pidetään Suur-Hollola-ajo edelleen tähtäimenä, mutta siirretään vuosilukua yhdellä eteenpäin."Crepe Match on kilpaillut tähänastisella urallaan 37 kertaa totosijoin 11–7–5. Hevosen voittosumma on 319 929 euroa.